OL : Ces six Lyonnais qui épatent Pierre Ménès

Je ne suis pas certain que virer DZB soit la solution. En revanche, une remise en question s'impose. Qu'il reparte sur une base plus simple, et plus de stabilité dans le onze type. Il y a moyen de bien mieux faire.
Dommage on l aimait bien...
DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.
La légende disait qu'on l’appelait l’albatros...
Mouarf
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Pavel Šulc en renard des surfaces pour une inspiration géniale 🤩💪 #FCNOL