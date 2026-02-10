OL : Ces six Lyonnais qui épatent Pierre Ménès

Intraitable depuis plusieurs semaines, l’OL a enchaîné une nouvelle victoire à Nantes samedi soir. Pierre Ménès est épaté par la forme des Lyonnais et par le niveau de six joueurs de l’effectif rhodanien.

Pierre Ménès est admiratif du travail de l’entraîneur portugais et du niveau affiché par certains joueurs. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste du Canal Football Club a loué la saison de l’OL et a mis en avant six joueurs particulièrement performants à savoir Corentin Tolisso, Tyler Morton, Pavel Sulc, Afonso Moreira, Moussa Niakhaté et la recrue hivernale Endrick. Des éléments forts sur lesquels l’OL peut s’appuyer pour continuer à gagner.

« Chaque match de l’OL nous offre une facette différente du talent des Lyonnais. Il y a des matchs où ils excellent. Morton et Tolisso sont à la baguette, Endrick marque des buts, Moreira provoque, Sulc qu’on voit jamais venir est toujours à la conclusion. Dans ce match à Nantes avec pas mal d’absents et des contrariétés, cette équipe a su faire le dos rond. Quelque chose que l’on ne dit pas assez avec l’OL, c’est que la défense est d’un très haut niveau autour d’un Niakhaté qui fait une saison exceptionnelle » a d’abord lancé Pierre Ménès.

Pierre Ménès distribue les bons points