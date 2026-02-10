ICONSPORT_286569_0255

OL : Ces six Lyonnais qui épatent Pierre Ménès

OL10 févr. , 14:00
parCorentin Facy
Intraitable depuis plusieurs semaines, l’OL a enchaîné une nouvelle victoire à Nantes samedi soir. Pierre Ménès est épaté par la forme des Lyonnais et par le niveau de six joueurs de l’effectif rhodanien.
Fort d’une série de six victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est monté à la troisième place du championnat ce week-end, profitant de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Les Gones ont rarement de la marge et enchaînent les succès avec un seul but d’avance comme à Nantes samedi soir. Mais avec un effectif jugé très restreint en début de saison, Paulo Fonseca parvient à réaliser de véritables miracles.
Pierre Ménès est admiratif du travail de l’entraîneur portugais et du niveau affiché par certains joueurs. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste du Canal Football Club a loué la saison de l’OL et a mis en avant six joueurs particulièrement performants à savoir Corentin Tolisso, Tyler Morton, Pavel Sulc, Afonso Moreira, Moussa Niakhaté et la recrue hivernale Endrick. Des éléments forts sur lesquels l’OL peut s’appuyer pour continuer à gagner.
« Chaque match de l’OL nous offre une facette différente du talent des Lyonnais. Il y a des matchs où ils excellent. Morton et Tolisso sont à la baguette, Endrick marque des buts, Moreira provoque, Sulc qu’on voit jamais venir est toujours à la conclusion. Dans ce match à Nantes avec pas mal d’absents et des contrariétés, cette équipe a su faire le dos rond. Quelque chose que l’on ne dit pas assez avec l’OL, c’est que la défense est d’un très haut niveau autour d’un Niakhaté qui fait une saison exceptionnelle » a d’abord lancé Pierre Ménès.

Pierre Ménès distribue les bons points

Le consultant a néanmoins une crainte, celle de voir l’Olympique Lyonnais s’écrouler à force de courir plusieurs lièvres à la fois en jouant le podium en Ligue 1 tout en étant encore en lice en Coupe de France (quart de finale) et en Europa League (huitième de finale). « Le seul risque qui guette l’OL, c’est d’être sur tous les tableaux avec la Coupe de France, l’Europa League et le championnat. Il y a peut-être un moment où ça va faire trop mais pour l’instant, ça se passe à la perfection » a ajouté Pierre Ménès, qui attend de voir comment Lyon va gérer l’enchaînement des matchs dans cette seconde partie de saison.

