ICONSPORT_289630_0051

Habib Beye victime du vestiaire rennais, il témoigne

Rennes10 févr. , 15:30
parCorentin Facy
0
Le Stade Rennais a tranché dans le vif après la défaite contre Lens (3-1) en se séparant d’Habib Beye, qui quitte la Bretagne un an après son arrivée.
Nommé à la tête du Stade Rennais il y a un an avec la mission de maintenir l’équipe en Ligue 1, Habib Beye a été remercié par le club breton ce lundi. L’ancien entraîneur du Red Star a atteint son objectif de la saison 2024-2025 et était encore dans les clous pour la saison actuelle avec une sixième place. Mais la mauvaise ambiance dans le vestiaire et l’irrégularité de l’équipe ont finalement encouragé l’état-major rennais à se séparer d’Habib Beye.
Spécialiste du club breton, Florent Gautreau est revenu dans l’After Foot sur les raisons de ce limogeage. Selon lui, l’ancien entraîneur du Red Star a payé auprès de ses joueurs son manque d’expérience du très haut niveau. En passant du National à un grand club de Ligue 1, Habib Beye a peut-être grillé les étapes, ce qui lui a valu de nombreux conflits avec les joueurs expérimentés (Blas, Samba, Fofana).
« Habib Beye est un bon coach, c’est un bon communiquant et un mec très intelligent. Mais tout simplement, je pense qu’il a vu trop grand trop vite. C’est un jeune coach qui vient du Red Star. Il est directement passé à un club qui veut être Européen en Ligue 1. Il se passe un truc tout bête, c’est le regard de tes joueurs dans le vestiaire. Beye, dès qu’il est arrivé et même s’il avait plein d’idées de jeu claires, il s’est heurté à des mecs qui l’ont regardé de haut » a livré le consultant de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
Habib Beye s'est heurté à des joueurs qui l'ont regardé de haut
- Florent Gautreau
« Seko Fofana après un match a dit aux journalistes qu’il n’était pas à son poste et que ça posait un problème. Ce genre de déclaration ne peut pas se faire avec un entraîneur légitime. Je ne veux pas tuer Habib Beye en tant que coach, je pense juste qu’il a été trop vite sur un projet trop gros. Je ne tire pas un trait sur lui car il a montré plein de choses intéressantes » a ajouté Florent Gautreau. Il sera désormais intéressant de voir si Habib Beye parviendra à rebondir en Ligue 1 et si oui, dans quel type de club. Du côté de Rennes, la page est en tout cas tournée et plusieurs entraîneurs sont ciblés pour succéder à l’ex-capitaine de l’OM. Franck Haise est le grand favori mais Patrick Viera, Laurent Blanc, Will Still, Didier Digard et Alexandre Dujeux font également partie des cibles de la direction bretonne.

Lire aussi

Grosse surprise à Rennes, sept entraineurs ciblés !Grosse surprise à Rennes, sept entraineurs ciblés !
Rennes : Nouvelle défaite, Beye perd ses salairesRennes : Nouvelle défaite, Beye perd ses salaires
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0255
OL

Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial

ICONSPORT_312883_0424
OM

OM : De Zerbi viré, décision imminente

ICONSPORT_309870_0164
PSG

Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu

Fil Info

10 févr. , 16:30
Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial
10 févr. , 16:00
OM : De Zerbi viré, décision imminente
10 févr. , 15:00
Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu
10 févr. , 14:30
Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real
10 févr. , 14:00
OL : Ces six Lyonnais qui épatent Pierre Ménès
10 févr. , 13:40
De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
10 févr. , 13:20
PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique
10 févr. , 13:00
Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Derniers commentaires

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Je ne suis pas certain que virer DZB soit la solution. En revanche, une remise en question s'impose. Qu'il reparte sur une base plus simple, et plus de stabilité dans le onze type. Il y a moyen de bien mieux faire.

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Dommage on l aimait bien...

OM : De Zerbi viré, décision imminente

DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

La légende disait qu'on l’appelait l’albatros...

EdF : Ce gardien à 2 ME fait rêver Deschamps

Mouarf

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading