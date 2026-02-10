Habib Beye victime du vestiaire rennais, il témoigne

OM : De Zerbi viré, décision imminente

DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.