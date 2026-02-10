Habib Beye victime du vestiaire rennais, il témoigne

Habib Beye s'est heurté à des joueurs qui l'ont regardé de haut- Florent Gautreau
Je ne suis pas certain que virer DZB soit la solution. En revanche, une remise en question s'impose. Qu'il reparte sur une base plus simple, et plus de stabilité dans le onze type. Il y a moyen de bien mieux faire.
Dommage on l aimait bien...
DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.
La légende disait qu'on l’appelait l’albatros...
Mouarf
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
❌ Beye viré, peut-on juger son niveau sur son expérience rennaise ? @FlorentGautreau : "C'est un bon coach, un très bon communicant, un mec très intelligent, mais je pense qu'il a vu trop grand, trop vite. Il est directement passé du Red Star à un club qui veut être européen"