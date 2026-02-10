ICONSPORT_309870_0164
Eli Junior Kroupi

Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu

PSG10 févr.
Hadrien Rivayrand
Le PSG prépare plusieurs manœuvres en interne. Le club de la capitale est notamment intéressé par Eli Junior Kroupi pour une arrivée l'été prochain.
Le Paris Saint-Germain reste toujours un club à surveiller lors des périodes de transferts. Cet hiver, le club de la capitale s’est montré discret, misant sur la stabilité et la continuité. Mais l’été prochain pourrait être bien différent. Luis Enrique sait que son effectif aura besoin d’un coup de fouet pour continuer à performer au plus haut niveau. Le PSG n’écartera donc pas la possibilité de recruter un nouvel élément offensif.
Du côté de Bournemouth, un profil plaît particulièrement : Eli Junior Kroupi. L’ancien joueur de Lorient impressionne en Premier League et devrait bel et bien quitter les Cherries dans quelques mois. Mais pas à n’importe quel prix…

Le PSG devra sortir le portefeuille 

Selon les dernières informations du Sun, Bournemouth souhaite réaliser une opération en or en cas de départ d’Eli Junior Kroupi, d’autant plus que plusieurs cadors européens suivent de près son évolution. Le PSG, Chelsea, Liverpool et le Real Madrid sont notamment intéressés.
Le club du sud de l’Angleterre compte prolonger le natif de Lorient dans les prochaines semaines afin de maximiser sa valeur marchande. Une stratégie déjà utilisée récemment avec Antoine Semenyo, qui avait prolongé son contrat juste avant de rejoindre Manchester City cet hiver pour 75 millions d’euros.
Concernant Kroupi, Bournemouth estime pouvoir céder l’attaquant français de 19 ans pour plus de 90 millions d’euros. Pour rappel, les Cherries avaient recruté le joueur en provenance de Lorient pour un peu plus de 10 millions d’euros.

Lire aussi

Le PSG prépare une guerre à 60 ME en AngleterreLe PSG prépare une guerre à 60 ME en Angleterre
Son contrat court actuellement jusqu’en 2030, mais devrait donc être prolongé dans les prochains mois. Les clubs intéressés sont désormais fixés. Le PSG a d’ailleurs déjà eu affaire à Bournemouth par le passé, notamment lors des négociations pour l’arrivée d’Ilya Zabarnyi. Les Cherries sont réputés pour être durs en négociations et entendent réaliser un deal historique avec un joueur qui dépasse toutes les attentes cette saison.
0
