Liga : C'est fait, le Real a déjà ses deux prochains défenseurs

Le Real Madrid vit à l’heure actuelle une saison difficile sur le plan du jeu. La formation d’Álvaro Arbeloa est sous le feu des critiques. Le club de la capitale espagnole anticipe donc son futur mercato estival notamment sur le plan défensif.

Le Real Madrid doit gérer un certain nombre de dossiers en vue de la fin de la saison. Des fins de contrat et des départs sont à venir pour les Merengue. Dans une saison en demi-teinte, Florentino Perez doit trancher. Tout d’abord, le cas David Alaba, le Real Madrid ne compte pas prolonger le contrat de l’international autrichien cet été, comme l’affirme le média AS. Souvent blessé depuis son arrivée, l’ancien bavarois joue peu cette saison (3% de minutes jouées en Liga).

L’autre cas, c’est celui d’Antonio Rüdiger. L’Allemand a perdu sa place de titulaire indiscutable à cause de nombreuses blessures cette année. En fin de contrat cet été, l’ancien joueur de Chelsea ne va pas poursuivre sa carrière au sein du club espagnol, selon AS.

Madrid a trouvé ses deux centraux

Pour remplacer les deux joueurs partants, Florentino Perez a fait son choix. AS poursuit ses révélations en expliquant que le président des Merengue cible dorénavant le jeune Jacobo Ramon de Côme. Le cas de l’Espagnol de 21 ans ressemble à celui de Nico Paz. Le Real Madrid a vendu le joueur l’été dernier à la formation italienne pour seulement 2,5 millions d’euros tout en intégrant une clause de rachat fixée à huit millions d’euros. Patron de la deuxième meilleure défense de Serie A cette saison, le jeune Jacobo Ramon est donc la cible du côté de Valdebebas.

À ses côtés, les dirigeants de la Casa Blanca veulent placer un défenseur d’expérience. Le choix se porte donc vers Ibrahima Konaté. Le défenseur français évoluant à Liverpool est en fin de contrat du côté de l’Angleterre. Le choix de l’international français n’est pas encore fait, mais le Real veut peser dans la balance.