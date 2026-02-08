ICONSPORT_286578_0086

Liga : C'est fait, le Real a déjà ses deux prochains défenseurs

Liga08 févr. , 19:00
parNathan Hanini
2
Le Real Madrid vit à l’heure actuelle une saison difficile sur le plan du jeu. La formation d’Álvaro Arbeloa est sous le feu des critiques. Le club de la capitale espagnole anticipe donc son futur mercato estival notamment sur le plan défensif.
Le Real Madrid doit gérer un certain nombre de dossiers en vue de la fin de la saison. Des fins de contrat et des départs sont à venir pour les Merengue. Dans une saison en demi-teinte, Florentino Perez doit trancher. Tout d’abord, le cas David Alaba, le Real Madrid ne compte pas prolonger le contrat de l’international autrichien cet été, comme l’affirme le média AS. Souvent blessé depuis son arrivée, l’ancien bavarois joue peu cette saison (3% de minutes jouées en Liga).
L’autre cas, c’est celui d’Antonio Rüdiger. L’Allemand a perdu sa place de titulaire indiscutable à cause de nombreuses blessures cette année. En fin de contrat cet été, l’ancien joueur de Chelsea ne va pas poursuivre sa carrière au sein du club espagnol, selon AS.

Lire aussi

Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraperTest antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper
Zidane priorité absolue, le Real veut piéger la FranceZidane priorité absolue, le Real veut piéger la France

Madrid a trouvé ses deux centraux

Pour remplacer les deux joueurs partants, Florentino Perez a fait son choix. AS poursuit ses révélations en expliquant que le président des Merengue cible dorénavant le jeune Jacobo Ramon de Côme. Le cas de l’Espagnol de 21 ans ressemble à celui de Nico Paz. Le Real Madrid a vendu le joueur l’été dernier à la formation italienne pour seulement 2,5 millions d’euros tout en intégrant une clause de rachat fixée à huit millions d’euros. Patron de la deuxième meilleure défense de Serie A cette saison, le jeune Jacobo Ramon est donc la cible du côté de Valdebebas.
À ses côtés, les dirigeants de la Casa Blanca veulent placer un défenseur d’expérience. Le choix se porte donc vers Ibrahima Konaté. Le défenseur français évoluant à Liverpool est en fin de contrat du côté de l’Angleterre. Le choix de l’international français n’est pas encore fait, mais le Real veut peser dans la balance.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_311157_0056
ASSE

ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois

ICONSPORT_271689_0003
PSG

PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc

ICONSPORT_312883_0011
Ligue 1

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_312820_0018
Serie A

Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête

Fil Info

08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)
08 févr. , 19:52
Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête
08 févr. , 19:40
OL : Le prix de vente de Morton dévoilé
08 févr. , 19:33
PL : Man City s'offre Liverpool à Anfield
08 févr. , 19:28
Le but de malade qui donne la victoire à Angers
08 févr. , 19:20
Feu d’artifice et sifflets, PSG-OM est lancé (vidéo)
08 févr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Derniers commentaires

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

20M est une belle offre ? 60M EST UNE BELLE OFFRE !

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

Allez, j'ose ... Bye Bye Baye Houps je sors

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Du vent 🌬

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Cherki , textor nous avait obligé de le brader

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Evident

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading