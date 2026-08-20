Barça : Tout tombe à l'eau pour le futur attaquant

Le Barça souhaite recruter un nouvel attaquant en cette fin de mercato estival. Lautaro Martinez est un profil qui plaît beaucoup en Catalogne, même si son arrivée est encore très loin d’être bouclée.

Le FC Barcelone avait un objectif clair cet été au poste d’attaquant : Julian Alvarez. L’international argentin souhaitait en plus rejoindre la Catalogne. Mais voilà, son club, l’Atlético de Madrid, ne l’entendait pas de cette oreille et a bloqué son départ. Le FC Barcelone doit désormais changer son fusil d’épaule et se pencher sur le recrutement d’un autre joueur de qualité. Ces dernières heures, le profil de Lautaro Martinez revient avec insistance du côté de la Catalogne. Mais l’Argentin, comme son compatriote Alvarez, sera presque impossible à déloger de l’Inter.

Lautaro Martinez, le Barça peut tout oublier

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Barça n’a fait aucune offre à l’Inter pour Lautaro Martinez. De plus, les Lombards considèrent l’attaquant comme intransférable. À moins d’une offre parfaite, Martinez ne rejoindra donc pas non plus le Barça cet été. Les pensionnaires du Camp Nou ont encore quelques jours pour trouver la perle rare en attaque. Deco a promis que le mercato catalan n’était pas terminé dans le sens des arrivées.

En attendant d’en savoir plus concernant l’attaquant qui rejoindra le Barça après les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, le jeune Hamza Abdelkarim continue de se montrer et de prouver qu’il pourrait être une belle option pour le FC Barcelone cette saison, si son club venait à avoir besoin de lui. Les Catalans débuteront leur saison dimanche soir à Elche. L’occasion de voir à l’œuvre les recrues barcelonaises, qui auront pas mal de pression sur les épaules pour leurs grands débuts sous les couleurs du FC Barcelone. Comme la saison passée, l’objectif sera d’aller chercher la Liga, mais aussi... la Ligue des champions, que le club n’a plus remportée depuis 2015.