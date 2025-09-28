Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé

L'Atlético Madrid a battu sèchement le Real Madrid ce samedi en Liga. L'occasion pour Antoine Griezmann de reprendre un peu de confiance, lui qui n'avait plus marqué depuis 22 matchs en championnat avec les Colchoneros.

Si l'Atlético Madrid vit un début de saison compliqué, les hommes de Diego Simeone ont répondu présents ce samedi en Liga lors du derby face au Real Madrid. Le club madrilène l'a en effet emporté 5 buts à 2 avec un Julian Alvarez décisif et étincelant. Kylian Mbappé, buteur pour le Real Madrid en première période, aura bien essayé de changer les choses, en vain... A noter qu'Antoine Griezmann aura lui aussi planté en toute fin de rencontre, reprenant par la même occasion un peu de confiance. Au coup de sifflet final, l'ancien de la Real Sociedad en a profité pour échanger avec Kylian Mbappé.

Griezmann en a profité avec Mbappé

Ces dernières heures, Defensa Central a même dévoilé une partie de l'échange qu'aurait eu les deux champions du monde 2018, avec un Griezmann qui aurait dit à Mbappé : « On vous a surpassés en intensité, c'était exactement ce qu'on craignait le plus de votre part… ». Car lors de son déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid, le Real Madrid aura manqué de jambes, étant absent dans le pressing et l'intensité. De quoi donc surprendre la formation entraînée par Diego Simeone, qui s'est régalée pour humilier son meilleur ennemi de la meilleure des manières. Les hommes de Xabi Alonso n'auront pas trop le temps de cogiter après cette débâcle car ils ont un déplacement très lointain en Ligue des champions du côté du Kazakhstan pour y affronter le Kaïrat Almaty. Et ils seront de nouveau attendus au tournant par leurs fans et observateurs, qui veulent une réaction de la part du collectif du Real Madrid.

De son côté, l'Atlético Madrid recevra Francfort en C1 pour tenter d'enchainer après ce beau succès en Liga contre le Real Madrid.