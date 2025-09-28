ICONSPORT_272051_0090
Dani Carvajal

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Liga28 sept. , 11:11
parCorentin Facy
0
Giflé par l’Atlético de Madrid samedi après-midi (5-2), le Real Madrid a en plus perdu son capitaine. En effet, Dani Carvajal a été victime d’une lésion au soléaire de la jambe droite. Un coup dur pour le Real et pour son expérimenté latéral droit, qui manquera au moins quatre semaines de compétition selon la presse espagnole.
0
