Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Giflé par l’Atlético de Madrid samedi après-midi (5-2), le Real Madrid a en plus perdu son capitaine. En effet, Dani Carvajal a été victime d’une lésion au soléaire de la jambe droite. Un coup dur pour le Real et pour son expérimenté latéral droit, qui manquera au moins quatre semaines de compétition selon la presse espagnole.