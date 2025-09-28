Arda Güler provoque la colère du Real Madrid

Le Real Madrid a subi la foudre de l’Atletico de Madrid ce samedi dans le derby (5-2). Arda Güler est l’un des seuls joueurs à être sorti du lot. Le Turc réalise un début de saison plein de promesses, ce qui attire les convoitises, mais le Real montre les muscles et veut garder son joueur.

Trois buts et trois passes décisives en Liga depuis le début de cet exercice, Arda Güler illumine le début de saison du Real Madrid . Le milieu de terrain turc obtient enfin du temps de jeu conséquent depuis la nomination de Xabi Alonso. Plus de 500 minutes jouées sous les couleurs de la maison blanche. Ce samedi, le joueur de 20 ans a brillé offensivement malgré la lourde défaite dans le derby de Madrid. Des performances qui attirent d’autres cadors européens. Mais le Real est intransigeant. Arda Güler incarne l’avenir au sein du quinze fois vainqueur de la Ligue des champions.

Le Real ne veut pas vendre

La presse britannique, à commencer par Caught Offside, dévoile que plusieurs clubs européens ont envoyé des scouts pour scruter le début de saison de l’ancien joueur du Fenerbahçe. Les médias anglais expliquent que Arsenal et Tottenham veulent tester le Real Madrid cet hiver concernant Arda Güler. Mikel Arteta souhaite recruter le joueur depuis la saison dernière pour renforcer son entrejeu. D’autres formations comme le Milan AC, Newcastle, Leipzig ou encore le Borussia Dortmund suivent l’évolution du joueur.

Mais le Real Madrid ne le vendra pas, précise la presse britannique. Les Merengue considèrent Arda Güler comme l’un des joueurs d’avenir concernant leur projet. La saison du jeune joueur turc sera importante. Après avoir bénéficié de temps de jeu sur le début de saison, le retour de blessure de Jude Bellingham va ajouter de la concurrence au milieu de terrain. Le natif d’Ankara va donc devoir s’imposer pour conserver sa place de titulaire. Xabi Alonso apprécie grandement son profil, et Arda Güler veut s’installer durablement au sein de la capitale espagnole.