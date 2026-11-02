Affaire Mbappé : La Liga boycottée, Tebas contre-attaque

La Chine en veut toujours à Kylian Mbappé et n'a pas encore décidé de rétablir la diffusion de la Liga. Une situation qui inquiète Javier Tebas, bien décidé à tout faire pour inverser la tendance.

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en Espagne, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. L'international français fait notamment l'objet d'un boycott en Chine à la suite de déclarations concernant Mao Zedong. L'ancien joueur du PSG a ainsi perdu plusieurs sponsors. La Liga est également préoccupée, puisque les revenus issus de la diffusion de son championnat en Chine sont importants. Javier Tebas souhaite donc rapidement améliorer la situation avec le pays asiatique.

La Liga rame comme jamais avec la Chine

Présent ces dernières heures à Barcelone dans le cadre du sommet World in Progress, le patron de la Liga a justement pris la parole sur le sujet : « Pour l'instant, il faut attendre et voir comment la situation évolue. Je reste en discussion avec les autorités chinoises, tant à Madrid qu'à Pékin. Je vais me rendre là-bas, discuter et continuer à dialoguer avec les autorités chinoises. Nous allons tout mettre en œuvre pour que la situation revienne à la normale. »

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