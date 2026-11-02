Nantes : Poirier prend un énorme risque et se met en danger

Quinzième de Ligue 2 avant de se déplacer samedi prochain à Pau, en pleine forme, le FC Nantes n'arrive pas à sortir du marasme. Grégory Poirer, qui a remplacé Michel Der Zakarian, a décidé de changer de ton et par là même de se mettre en danger.

En rejoignant le FC Nantes, Grégory Poirer le savait, Waldemar Kita n'est pas du genre à faire des sentiments et à garder un entraîneur qui ne lui convient plus. A ce jour, l'ancien coach du Red Star n'est pas encore en énorme danger, mais en décidant de s'en prendre frontalement à ses joueurs, Grégory Poirer entre dans une zone très risquée. Après le match nul contre Clermont, il a en effet ciblé directement des joueurs, sans les citer, prenant le risque de se mettre le vestiaire à dos.

« Je n’ai même pas de mot. C’est inexcusable, c’est incroyable, c’est interdit (...) Sur le but qu’on encaisse, des défenseurs étaient dans la partie haute du terrain. Je ne sais pas, ils avaient envie d’attaquer. On ne peut pas prendre des buts comme ça, c’est la base. Il y a une remise en question à avoir chez certains joueurs », a lancé le technicien nantais. Et pour Ouest-France, c'est clairement une prise de risque.

Poirier se met en première ligne au FC Nantes

Du côté du quotidien régional, on estime que Grégory Poirier, comme d'autres avant lui à Nantes, peut se mettre son vestiaire à dos et rapidement être en très grand danger face à Waldemar Kita. Cela avait été le cas de Michel Der Zakarian qui avait lui aussi fait le même genre de constat. « La méthode est périlleuse car en visant particulièrement les joueurs, il y a un risque de perdre un vestiaire déjà sous tension? Viser le groupe et pointer les erreurs individuelles peut aussi ramener, à court terme, le projecteur sur l’entraîneur qui porte traditionnellement la responsabilité d’un échec sportif. Mais cela, Grégory Poirier refuse encore de l’admettre publiquement », prévient notre confrère, qui connait bien la manière dont le propriétaire du FC Nantes gère son club et ses entraîneurs.