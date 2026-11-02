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OL : Rothen est sous le choc

OL : Rothen est sous le choc

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parClaude Dautel
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L'annonce du départ de Paulo Fonseca de l'OL pour le Sporting a surpris tout le monde. Revenant sur cette séquence, l'ancien joueur du PSG, désormais animateur sur RMC, avoue être consterné.
Ce n'est pas officiel mais c'est désormais acté puisqu'il l'a annoncé à ses joueurs, Paulo Fonseca quitte ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Que l'on soit supporter ou pas de l'OL et du technicien portugais, il y a tout de même de quoi être sidéré par cette décision qui intervient brutalement à quelques jours d'une trêve internationale. Dans son émission, Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen avoue être totalement choqué par ce choix validé par les dirigeants lyonnnais. L'ancien joueur estime qu'il y avait encore la place pour discuter et garder Paulo Fonseca jusqu'à la fin de la saison, même s'il avoue ne pas avoir apprécié le comportement de ce dernier dimanche alors qu'il savait bien qu'il allait partir.

Paulo Fonseca n'aurait pas dû partir avant juin

« Comment à Lyon, même avec toutes les difficultés du monde, ils peuvent accepter de perdre un tel entraîneur en cours de saison ? Au mois de juin, il n'y aurait pas eu de problème, car il est en fin de contrat. Et si en effet son salaire pose problème, à la fin de la saison, tu te poses avec lui et tu dis : "Écoute, on est en Ligue des champions ou pas en Ligue des champions, on ne peut pas continuer avec toi à ce salaire-là." Peut-être que lui aurait accepté de baisser son salaire », estime Jérôme Rothen, qui estime tout de même que Paulo Fonseca joue à un drôle de jeu.
Car ce dernier a expliqué dimanche, les larmes aux yeux, que rien n'était décidé alors que quelques heures plus tard il annonçait son départ à ses joueurs. « C'est terrible en fait de se séparer d'un entraîneur avec tout le bien qu'on pense de lui et tout ce qu'il a construit, tout simplement parce que lui a envie de rejoindre en cours de saison son club de cœur. Mais ça, encore une fois, je le comprends, mais quand tu as un contrat et que tu as démarré une année, comment même lui, il peut nous la faire à l'envers avec une conférence de presse qui est hallucinante après le match, alors que tout le monde sait qu'il va se barrer, d'accord ? Qu'il y a des soi-disant pleurs, il est très émotif sur le coup, les pleurs... », constate Jérôme Rothen.

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Et oui....apres avoir investi des millions dans le club afin dans un panier percé il se fait éjecter du stade !!! Ne vous étonnez pas bandes d’ânes que ni Saadé ni.aucun investisseur digne de ce nom n’est envi d'investir dans l’OM....

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l OL est au courant depuis un moment. d ailleurs ils sont bien contents. mais tout etait ficelé hier soir, ça s est pas fait cet aprem... et puis si ca avait capoté, l OL n aurait rien a lui dire, car ils poussent aussi pour le depart

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Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)

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c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient

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Ouin ouin c'est lui qui veut partir... Comment retenir un entraîneur qui ne veut pas resté ouin ouin

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