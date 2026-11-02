OL : Rothen est sous le choc

L'annonce du départ de Paulo Fonseca de l'OL pour le Sporting a surpris tout le monde. Revenant sur cette séquence, l'ancien joueur du PSG, désormais animateur sur RMC, avoue être consterné.

Ce n'est pas officiel mais c'est désormais acté puisqu'il l'a annoncé à ses joueurs, Paulo Fonseca quitte ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Que l'on soit supporter ou pas de l'OL et du technicien portugais, il y a tout de même de quoi être sidéré par cette décision qui intervient brutalement à quelques jours d'une trêve internationale. Dans son émission, Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen avoue être totalement choqué par ce choix validé par les dirigeants lyonnnais. L'ancien joueur estime qu'il y avait encore la place pour discuter et garder Paulo Fonseca jusqu'à la fin de la saison, même s'il avoue ne pas avoir apprécié le comportement de ce dernier dimanche alors qu'il savait bien qu'il allait partir.

Paulo Fonseca n'aurait pas dû partir avant juin

« Comment à Lyon, même avec toutes les difficultés du monde, ils peuvent accepter de perdre un tel entraîneur en cours de saison ? Au mois de juin, il n'y aurait pas eu de problème, car il est en fin de contrat. Et si en effet son salaire pose problème, à la fin de la saison, tu te poses avec lui et tu dis : "Écoute, on est en Ligue des champions ou pas en Ligue des champions, on ne peut pas continuer avec toi à ce salaire-là." Peut-être que lui aurait accepté de baisser son salaire », estime Jérôme Rothen, qui estime tout de même que Paulo Fonseca joue à un drôle de jeu.