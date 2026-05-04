120 ME pour un remplaçant, le Barça refuse

Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.
Mais cest quil en a gros sur le cœur le petit guignol 😂🤣🫵profites bien t'inquiète je saurais ou te trouver au moment venu
Rumeur en contre feu : trop cher , inefficace. Mauvaise mentalité
Victoire à Toulouse impérative en espérant que Lille ne gagne pas à Monaco . = 3em place assurée
Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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