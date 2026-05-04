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120 ME pour un remplaçant, le Barça refuse

Liga04 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Malgré un statut de remplaçant au FC Barcelone, Fermin Lopez est très convoité. Manchester United a proposé 120 millions d’euros pour s’offrir le milieu espagnol, une offre refusée par le club blaugrana.
A un pas de conserver son titre de champion d’Espagne cette saison, le FC Barcelone le doit en partie à Fermin Lopez. Le milieu offensif de 22 ans a un rôle très particulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Pas titulaire indiscutable, il est néanmoins précieux pour l’entraîneur allemand, qui en fait très souvent son 12e homme ou son premier remplaçant parmi les milieux de terrain. Auteur de 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes pour un joueur n’ayant démarré que 50% des matchs de son club.
De quoi provoquer l’intérêt de très gros clubs européens, notamment en Premier League. Selon les informations récoltées par le site Fichajes, Manchester United a notamment identifié Fermin Lopez comme l’une de ses priorités du prochain mercato. Les Red Devils sont convaincus qu’il y a un coup à jouer dans ce dossier avec la possibilité d’offrir à Fermin un rôle de titulaire dont il ne bénéficie pas dans son club formateur. Pour être certain de rafler la mise, Manchester United a envoyé une offre énorme au Barça selon le média espagnol : 120 millions d’euros. Impossible pour le club catalan de refuser une telle proposition pour un remplaçant ?

MU fait sauter la banque pour Fermin Lopez

Surprise, Joan Laporta et Deco ont pourtant déchiré cette offre en or de l’actuel 3e de Premier League. En effet, le FC Barcelone n’a aucunement l’envie de sacrifier son joueur, considéré au club comme l’un des meilleurs à son poste en Europe. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable pour Hansi Flick, Fermin Lopez est considéré comme un joueur clé de l’équipe à long terme et Barcelone ne souhaite par conséquent pas s’en séparer. Voir une telle offre être refusée est une vraie surprise pour Manchester United et la question est maintenant de savoir si les Red Devils reviendront à la charge avec une proposition supérieure. Et si tel est le cas, quelle sera la réaction des dirigeants catalans.

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Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.

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Mais cest quil en a gros sur le cœur le petit guignol 😂🤣🫵profites bien t'inquiète je saurais ou te trouver au moment venu

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Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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