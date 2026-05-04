120 ME pour un remplaçant, le Barça refuse

Malgré un statut de remplaçant au FC Barcelone, Fermin Lopez est très convoité. Manchester United a proposé 120 millions d’euros pour s’offrir le milieu espagnol, une offre refusée par le club blaugrana.

A un pas de conserver son titre de champion d’Espagne cette saison, le FC Barcelone le doit en partie à Fermin Lopez. Le milieu offensif de 22 ans a un rôle très particulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Pas titulaire indiscutable, il est néanmoins précieux pour l’entraîneur allemand, qui en fait très souvent son 12e homme ou son premier remplaçant parmi les milieux de terrain. Auteur de 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes pour un joueur n’ayant démarré que 50% des matchs de son club.

De quoi provoquer l’intérêt de très gros clubs européens, notamment en Premier League. Selon les informations récoltées par le site Fichajes, Manchester United a notamment identifié Fermin Lopez comme l’une de ses priorités du prochain mercato . Les Red Devils sont convaincus qu’il y a un coup à jouer dans ce dossier avec la possibilité d’offrir à Fermin un rôle de titulaire dont il ne bénéficie pas dans son club formateur. Pour être certain de rafler la mise, Manchester United a envoyé une offre énorme au Barça selon le média espagnol : 120 millions d’euros. Impossible pour le club catalan de refuser une telle proposition pour un remplaçant ?

MU fait sauter la banque pour Fermin Lopez

Surprise, Joan Laporta et Deco ont pourtant déchiré cette offre en or de l’actuel 3e de Premier League. En effet, le FC Barcelone n’a aucunement l’envie de sacrifier son joueur, considéré au club comme l’un des meilleurs à son poste en Europe. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable pour Hansi Flick, Fermin Lopez est considéré comme un joueur clé de l’équipe à long terme et Barcelone ne souhaite par conséquent pas s’en séparer. Voir une telle offre être refusée est une vraie surprise pour Manchester United et la question est maintenant de savoir si les Red Devils reviendront à la charge avec une proposition supérieure. Et si tel est le cas, quelle sera la réaction des dirigeants catalans.