OM : La signature d’Aguerd à la Sociedad annulée

L'accord était totalement bouclé, mais Nayef Aguerd n'a pas pu signer à la Real Sociedad. Des désaccords sportifs autour de sa forme physique ont débouché sur cette décision qui met l'OM dans l'embarras.

Incroyable rebondissement dans le dossier Nayef Aguerd. Les discussions autour de son prêt payant avaient déjà été plus compliquées que prévues, empêchant le Marocain de se rendre au Pays Basque pour passer sa visite médicale. Finalement, ce jeudi, un accord avait été trouvé pour un prêt payant de 3 ME avec une option d’achat non obligatoire de 17 ME. Le défenseur central avait donc pris la direction de San Sebastian pour passer la visite médicale.

Mais cette arrivée ne se fera pas. Les sources ne sont pas d’accord sur les raisons, mais Nayef Aguerd sera de retour à Marseille en cette fin de semaine. Plusieurs informateurs italiens et espagnols annoncent que l’ancien rennais a manqué sa visite médicale, lui qui a du mal à revenir de différentes blessures et n’avait pas pu faire la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. D’autres sources évoquent une raison moins claire, à savoir un désaccord avec l’entraineur de la Real Sociedad, ce qui semble difficile à croire sachant qu’Aguerd avait refusé de rejoindre la Saudi Pro League justement parce qu’il était convaincu par le club espagnol, où il a déjà joué par le passé.

Le départ d’un gros salaire est en tout cas annulé, et Bruno Genesio ne peut pas vraiment compter sur un joueur qui n’est pas à 100 % et l’OM ne peut pas avoir la latitude financière pour le remplacer tant qu’il n’est pas partir, ce qui pourrait désormais être très compliqué. A moins que l’intérêt des clubs du Golfe ne revienne.