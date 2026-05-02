David Boly

PSG : Il brille face au Real, le Barça a adoré

PSG02 mai , 16:00
parEric Bethsy
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Considéré comme un grand espoir au Paris Saint-Germain, David Boly a la cote sur le marché des transferts. Le latéral droit intéresse surtout le FC Barcelone qui l’a vu briller contre les U19 du Real Madrid en demi-finale de la Youth League.
On pourrait bientôt assister à un nouvel épisode entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Après le cas Dro Fernandez, passé de la Catalogne à la capitale française cet hiver, l’actuel leader de Liga tient peut-être l’occasion de prendre sa revanche. Le quotidien Le Parisien révélait cette semaine un intérêt des Blaugrana pour David Boly (17 ans). A un an de la fin de son contrat, le latéral droit attire l’attention. Mais c’est surtout sa récente performance sur la scène européenne qui a alerté le Barça.

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Le média local Mundo Deportivo revient en détail sur la prestation du titi parisien en demi-finale de la Youth League le 17 avril dernier. Et pour cause, les U19 du Paris Saint-Germain affrontaient le Real Madrid, grand rival du FC Barcelone. Les coéquipiers de David Boly avaient fini par s’incliner aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Mais le latéral droit s’était particulièrement distingué. Nos confrères ont forcément remarqué sa passe décisive sur le but d’Elijah Ly.
L’action reflète bien l’apport offensif que peut amener David Boly sur son couloir. Mais ce n’est pas tout. D’autres qualités sont soulignées à l’image de sa rapidité, sa puissance et son agressivité dans les duels. Il n’en fallait pas plus pour taper dans l’œil du Barça qui aura du mal à l’arracher au Paris Saint-Germain. Même s’il n’a été aligné qu’une seule fois avec l’équipe première cette saison, c’était en Coupe de France contre les amateurs de Vendée Fontenay (4-0) en décembre dernier, le jeune talent fait partie des plans du club francilien pour les années à venir.
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Tout dépend de quel niveau tu parles.... si tu parles de niveau intellectuel, ça fait des années que je te lis et y'a pas photo 😂😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

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