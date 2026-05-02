PSG : Il brille face au Real, le Barça a adoré

Considéré comme un grand espoir au Paris Saint-Germain, David Boly a la cote sur le marché des transferts. Le latéral droit intéresse surtout le FC Barcelone qui l’a vu briller contre les U19 du Real Madrid en demi-finale de la Youth League.

On pourrait bientôt assister à un nouvel épisode entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Après le cas Dro Fernandez, passé de la Catalogne à la capitale française cet hiver, l’actuel leader de Liga tient peut-être l’occasion de prendre sa revanche. Le quotidien Le Parisien révélait cette semaine un intérêt des Blaugrana pour David Boly (17 ans). A un an de la fin de son contrat, le latéral droit attire l’attention. Mais c’est surtout sa récente performance sur la scène européenne qui a alerté le Barça.

Le média local Mundo Deportivo revient en détail sur la prestation du titi parisien en demi-finale de la Youth League le 17 avril dernier. Et pour cause, les U19 du Paris Saint-Germain affrontaient le Real Madrid, grand rival du FC Barcelone. Les coéquipiers de David Boly avaient fini par s’incliner aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Mais le latéral droit s’était particulièrement distingué. Nos confrères ont forcément remarqué sa passe décisive sur le but d’Elijah Ly.

L’action reflète bien l’apport offensif que peut amener David Boly sur son couloir. Mais ce n’est pas tout. D’autres qualités sont soulignées à l’image de sa rapidité, sa puissance et son agressivité dans les duels. Il n’en fallait pas plus pour taper dans l’œil du Barça qui aura du mal à l’arracher au Paris Saint-Germain. Même s’il n’a été aligné qu’une seule fois avec l’équipe première cette saison, c’était en Coupe de France contre les amateurs de Vendée Fontenay (4-0) en décembre dernier, le jeune talent fait partie des plans du club francilien pour les années à venir.