TFC : Un souci pour Alain Casanova à Toulouse ?

Depuis plus d'une semaine l'affaire semblait réglée, Alain Casanova allait prendre la place de Mickaël Debève sur le banc du Toulouse Football Club. Oui mais voilà, depuis que l'information a filtré dans la presse, le TFC n'a pas officialisé la signature d'Alain Casanova. Et ce samedi, la Dépêche affirme que le club d'Olivier Sadran, qui a sauvé sa place en L1 lors d'un barrage, n'a toujours rien signé et qu'il reste encore des détails à régler entre les deux parties.

« Plusieurs aspects du contrat restent à éclaircir. Si ce n’est pas le cas, le come-back de Casanova prendrait du plomb dans l’aile », précise en effet le quotidien régional, qui reste cependant plutôt confiant concernant une fin heureuse dans ces négociations de longue durée. En attendant, le Toulouse Football Club prend quand même du retard, car Alain Casanova a demandé à avoir son mot à dire dans le mercato toulousain à venir.