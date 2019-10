TFC : Luis Fernandez cherche un club, ça le démange

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

Revenu à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain ces derniers temps, Luis Fernandez est toujours prêt à donner un coup de main à son club de cœur.

Il avait souhaité être intégré dans la gestion du centre de formation ces dernières années, mais une embrouille avec Antero Henrique puis le retour de Leonardo l’ont un peu plus poussé vers la sortie. A 60 ans, le natif de Tarifa se contente pour l’heure de son poste de consultant sur bein SPORTS, où il revient notamment sur les week-ends de Ligue 1. Invité à donner son avis sur la concurrence pour occuper le poste d’entraineur désormais vacant à Toulouse, le membre du carré magique se serait presque mis parmi les candidats.

« Je souhaiterais revenir sur un banc. Cela fait longtemps », a ainsi confié Luis Fernandez dans les colonnes d’Ouest-France. En dehors d’un très court passage à la tête de la Guinée en 2016, l’ancien milieu de terrain, qui avait mené le PSG au sacre en Coupe des Coupes en 1996 n’a plus entrainé en France depuis 2009 et une courte aventure du côté du Stade de Reims. 10 ans plus tard, Luis Fernandez se verrait bien reprendre du service, même si cela ne semble pas se bousculer pour recruter le technicien.