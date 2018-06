TFC : Etihad dans le capital, Airbus Stadium, révolution à Toulouse ?

Dans : TFC, Ligue 1.

Le Toulouse Football Club pourrait connaître des changements importants dans les mois à venir. Et l’on ne parle pas du mercato estival.

Il est plutôt question du capital des Violets qui, après avoir annoncé du mouvement dans leur structure, envisagent de collaborer avec de nouveaux partenaires assez inattendus. Surtout en ce qui concerne le premier, à savoir Etihad, avec qui le Téfécé a entamé des discussions. Selon la Dépêche du Midi, les négociations pourraient aboutir sur l’achat de 10 % des parts du club. La compagnie aérienne des Emirats arabes unis, cliente du groupe Newrest présidé par Olivier Sadran, deviendrait actionnaire minoritaire.

Mais il s’agirait d’un gros coup, Etihad étant connu pour être le sponsor principal de Manchester City, dont le stade porte son nom. En parlant de naming, la ville de Toulouse n’y est plus opposée. Du coup, la municipalité et le TFC aimeraient approcher Airbus pour nommer le stade locale « Airbus Stadium », et toucher entre 600 000 euros et 1 M€. Contacté par le quotidien régional, le club n’a pas souhaité répondre et a ensuite démenti via un communiqué. Le patron Olivier Sadran a pourtant prévu une conférence de presse lundi afin d’évoquer un sujet encore méconnu...