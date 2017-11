TFC : Démissionner ? Vous connaissez mal Pascal Dupraz...

Dans : TFC, Ligue 1.

Toulouse va mal. Samedi soir, l’équipe de Pascal Dupraz a enchaîné un 4e match sans victoire puisque le TFC s’est incliné sur la pelouse de Dijon (3-1). 14e de Ligue 1, les Violets s’enfoncent doucement dans la crise. Et comme souvent, il est question dans ce genre de situation de remettre l’entraîneur en question. Interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre, Pascal Dupraz a affirmé qu’il ne démissionnera pas. Cela n’est même pas envisageable pour lui...

« J’ai des joueurs dont la conception du football n'est pas celle d'un collectif, mais on va se reprendre. De toute manière, c'est la faute du coach. Mais moi, je ne démissionne pas... Je sais que le match va être décortiqué par des spécialistes ventripotents, entre deux saucisses et des petits fours. Nous manquons un peu d'humilité en ce moment au TFC » a lancé Pascal Dupraz avant de dézinguer un peu plus ses joueurs. « J’ai vu onze mannequins toulousains. On n’a pas le droit d’être abattu quand on est footballeur professionnel en pleine force de l’âge et en bonne santé » a-t-il expliqué, très énervé. Autant dire que pour Toulouse, une victoire mercredi soir face à Nice semble indispensable pour sortir d’une mini-crise qui s’installe doucement mais surement.