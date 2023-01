Un maillot floqué Mohammed Merah, scandale à Toulouse

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Depuis quelques heures, une photo circule sur les réseaux sociaux où l'on voit de dos un supporter (?) du TFC arborant un maillot du club toulousain floqué du nom de Mohammed Merah et du numéro 7, terroriste qui avait assassiné 7 personnes, dont des enfants.

A ceux qui en doutaient, on en a une nouvelle fois la preuve, la bêtise n’a aucune limite et cette fois c’est du côté de Toulouse qu’on le constate, même si hélas cette ville n’y est pour rien. Sur les réseaux sociaux, une photo, relayée par le quotidien La Dépêche, montre un individu présent dans un fast food avec un maillot du TFC floqué du numéro 7 et du nom Mohammed Merah. Tout cela rappelle évidemment un épouvantable drame intervenu à Toulouse et au Montauban, Mohammed Merah, un terroriste, ayant abattu froidement, en mars 2012, sept personnes, dont deux enfants de six ans et quatre ans à bout portant. Le jeune franco-algérien, auteur de ce massacre, portait même une caméra pour filmer son acte barbare. Mohammed Merah avait ensuite été tué par le RAID après de longues, mais infructueuses négociations.

Un maillot pour honorer un barbare, le TFC écoeuré

Une photo d'un maillot du TéFéCé, au flocage abject et honteux, circule sur Twitter. Le TéFéCé s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club. — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 7, 2023

Et 11 ans plus tard, un individu a donc jugé utile de faire floquer un maillot au nom du terroriste, avec comme numéro celui du nombre de ses victimes. De quoi choquer, et c’est le cas. Du côté du Toulouse Football Club, on est rapidement monté au créneau pour dire son écœurement et pour mettre hors de cause les boutiques officielles. « Une photo d'un maillot du TéFéCé, au flocage abject et honteux, circule sur Twitter. Le TéFéCé s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club », précise le club toulousain. Selon les médias locaux, une enquête est en cours afin de tenter d'identifier la personne qui porte ce maillot, même si pour l'instant il n'y a aucune certitude sur la date à laquelle la photo a été prise.