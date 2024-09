A Toulouse, une polémique se prépare pour la venue de l’OL

Dans : TFC.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, Toulouse profitera de la réception de l’Olympique Lyonnais pour saluer les athlètes de la ville rose médaillés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais le Téfécé a choisi la date de l’hommage à Brice Taton. Une maladresse qui ne passe pas chez les supporters.

Dans deux semaines, l’Olympique Lyonnais peut s’attendre à une drôle d’ambiance à Toulouse. Que les hommes de Pierre Sage se rassurent, l’hostilité ne sera pas dirigée vers eux. Les supporters toulousains seront plutôt remontés contre leurs propres dirigeants. Le club dirigé par Damien Comolli va saluer les athlètes de la ville rose médaillés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Toulouse fâche ses supporters

Le problème, c’est que Toulouse a choisi de les accueillir au Stadium le dimanche 29 septembre, soit 15 ans jour pour jour après le décès de Brice Taton, le supporter des Violets agressé à Belgrade. « Le 29 septembre à 15h, le Toulouse Football Club accueillera l’Olympique Lyonnais pour une rencontre exceptionnelle, placée sous le signe de la célébration et de l’émotion, a annoncé le TFC. Dans un premier temps, cette date sera naturellement marquée par la commémoration de Brice Taton, 15 ans jour pour jour après sa tragique disparition. L'ensemble du Stadium et toute la communauté Viola se rassembleront pour honorer et célébrer sa mémoire. »

Vous réfléchissez comment ? ça sera les 15 ans jours pour jours pour Brice. Vous avez eu des retours des supp mécontents à ce sujet sur ce match. Et vous allez quand même organiser le moment de fête des médaillés ce jour là, Il y a pas assez de matchs pour l’organiser plus tard? — Péchou😈 (@artdel7) September 13, 2024

« En cette journée d'hommages, le Toulouse Football Club, en partenariat avec la Région Occitanie, célèbrera ensuite les athlètes olympiques et paralympiques de la région qui se sont illustrés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », a ajouté le club, dans un texte que les fans perçoivent comme une énorme maladresse sur les réseaux sociaux. Pire encore, le groupe de supporters des Indians Tolosa a lui-même contacté les athlètes concernés pour avancer leur hommage à ce dimanche, juste avant le match face au Havre. L’association espère ainsi contrecarrer les plans de la direction et réserver le 29 septembre à l’hommage à Brice Taton.