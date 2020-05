TFC : 1 ME le bon plan, Gradel va affoler le mercato

Dans : TFC.

Excellent la saison dernière (13 buts et 10 passes décisives), Max-Alain Gradel n’a pas porté Toulouse avec la même réussite en 2019-2020.

Néanmoins, il est évident que l’international ivoirien est de loin le meilleur joueur de Toulouse. Et il ne compte absolument pas poursuivre sa carrière en Ligue 2. Qu’il se rassure, le TFC ne le retiendra pas de force lors du prochain mercato. Effectivement, le site Les Violets.com indique que l’ancien attaquant de l’ASSE a reçu le feu vert de sa direction pour un départ lors du prochain mercato. Et le natif d’Abidjan risque de recevoir plusieurs dizaines de propositions puisque le président toulousain Olivier Sadran n’attend qu’un petit million d’euro pour lâcher son capitaine.

A première vue, Max-Alain Gradel ressemble donc à la bonne opération du prochain mercato pour des clubs français de moitié de tableau comme Saint-Etienne, Bordeaux, Montpellier ou encore Angers. Il y a tout de même un hic. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité du Toulouse FC rappelle que Max-Alain Gradel bénéficiait du plus gros salaire de l’histoire du TFC avec 190.000 mensuels bruts par mois. Des émoluments importants qui pourraient en refroidir plus d’un, d’autant qu’il est d’ores et déjà acquis que l’Ivoirien n’effectuera aucun effort salarial, lui qui vise prioritairement la signature d’un « dernier gros contrat à l’étranger, probablement dans un pays exotique ». La saison dernière, Max-Alain Gradel avait refusé de rejoindre l’Arabie Saoudite. Si l’occasion se présente de nouveau, le capitaine des Violets reverra certainement sa position tandis qu’en parallèle, le RC Lens, qui effectuera son retour en Ligue 1 la saison prochaine, a d’ores et déjà manifesté son intérêt.