TFC : A Toulouse, on voit enfin la vie en rose

Dans : TFC, Ligue 1.

Michaël Debève (entraîneur du TFC après la victoire à Nice) : « C'est une très grosse satisfaction. Il faut féliciter les joueurs qui ont été énormes ce soir, comme samedi dernier à Troyes. Tout le travail effectué ces dix derniers jours payés. L'équipe a vraiment tout donné, avec le staff. Lorsqu'on a des joueurs comme Max-Alain Gradel, le football est aussi plus facile. On a fait preuve de beaucoup de solidarité. Ici, peu d'équipes viendront s'imposer, donc ne minimisons pas ce succès. Le plan de jeu a été respecté à la perfection. Certes, il y a avait beaucoup d'absents à Nice, mais nous n'avions pas mal de suspendus et de blessés de notre côté également. La victoire nous fait du bien mais elle n'est pas totalement volée. C'est une soirée parfaite avec les contre-performances des autres équipes. Depuis janvier, nous n'avons pas eu toujours de la réussite. Elle a tourné, à nous d'en profiter. Il reste encore énormément de matchs et de points à prendre. A nous de maintenir cette dynamique. Nous allons pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d'autant que j'ai l'adhésion de tout le monde! »