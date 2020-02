ASSE : Claude Puel veut virer les vieux, c'est confirmé

Dans : ASSE.

Dans une situation très inquiétante sportivement avec une indigne 15e place, Saint-Etienne vit également une période mouvementée en interne.

Et pour cause, la situation est extrêmement tendue entre une partie du vestiaire et Claude Puel. Dans un long papier publié en milieu de semaine, RMC parlait d’un vestiaire totalement fissuré, dans lequel les plus anciens reprochent à Claude Puel d’être trop ferme avec eux tandis que dans le même temps, l’ancien manager de Leicester n’est pas aussi stricte avec les jeunes joueurs comme Wesley Fofana, arrivé avec 45 minutes de retard à l’aéroport la veille du déplacement à Oleksandria mais qui avait tout de même débuté cette rencontre de Ligue Europa. Selon les informations obtenues par Le 10 Sport, il est clair que le divorce est totalement consommé entre Claude Puel et les éléments les plus expérimentés de l’effectif.

Ces dernières semaines, l’entraîneur de l’ASSE a tenté de lancer des discussions avec ses cadres (Cabaye, M’Vila, Debuchy, Ruffier, Perrin) afin d’aplanir la situation dans le but de maintenir le club et de se qualifier en finale de la Coupe de France. Mais le contexte actuel confirme une tendance très nette dans l’optique du prochain mercato selon le média : les joueurs les plus expérimentés seront invités à partir à l'été 2020. Dans l’esprit de Claude Puel, il est très clair qu’un énorme ménage au niveau de l’effectif est nécessaire pour repartir du bon pied la saison prochaine avec une équipe extrêmement rajeunie. Dans cette optique, des jeunes comme Honorat, Camara ou encore Fofana n’ont pas trop de soucis à se faire. Au contraire des Diony, Hamouma, Ruffier ou entre Perrin et Cabaye… Plus que jamais, la révolution est en marche à Saint-Etienne. Et elle va faire des victimes au mercato d’été.