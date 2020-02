ASSE : Luis Fernandez voit la vie en rose pour les Verts

Dans : ASSE.

Accroché par Reims à domicile dimanche après-midi (1-1), Saint-Etienne est toujours dans une situation très délicate au classement.

Et pour cause, les Verts, quinzièmes de Ligue 1, ne comptent que deux points d’avance sur Nîmes, actuellement 18e et barragiste. Cela ne fait aucun doute, Saint-Etienne va se battre jusqu’à la fin pour le maintien et la tâche ne sera pas simple face à des équipes programmées pour lutter contre une descente en Ligue 2 pendant 38 journées. Néanmoins, il n’y a aucune raison de céder à la panique pour Luis Fernandez, lequel a indiqué sur le plateau de BeInSports que Saint-Etienne pouvait encore réaliser une saison très réussie en remportant notamment la Coupe de France, ce qui serait synonyme de qualification pour la prochaine édition de l’Europa League. Pour rappel, l’ASSE recevra le Stade Rennais le jeudi 5 mars prochain en demi-finale.

« La situation actuelle n’est pas facile à vivre, surtout pour un club comme Saint-Etienne. Face à Reims, ils avaient un adversaire coriace et compliqué. Avec les problèmes en interne, ils vont souffrir jusqu’à la fin, il va falloir se serrer les coudes. On sent que les supporters sont présents, c’est un bon point. Vont-ils se maintenir ? Oui, et pas de justesse selon moi ! En ayant fait une mauvaise saison, Saint-Etienne peut très bien réussir à se maintenir, gagner la Coupe de France et se retrouver en Coupe d’Europe ! » a indiqué le consultant de BeInSports, pour qui rien n’est perdu à Saint-Etienne. Au contraire, l’ancien directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain imagine bien les Verts terminer la saison en boulet de canon sous la houlette de leur entraîneur Claude Puel. Il faudra toutefois montrer un visage bien plus conquérant que lors des deux derniers matchs à Brest puis à Geoffroy-Guichard contre Reims afin de rêver d’un sacre en Coupe de France et d’un maintien tranquille…