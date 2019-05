SRFC : Rennes se met à genoux devant Stéphan, ça ne suffira pas

Dans : Rennes, Ligue 1, Mercato.

Publiquement critiqué par Hatem Ben Arfa il y a quelques semaines, Julien Stéphan est dans le doute à Rennes. En effet, le coach français regrette le manque de soutien de ses dirigeants après la sortie de Ben Arfa, lequel avait expliqué après un match nul contre Guingamp que le jeu produit par Rennes n’était pas satisfaisant selon lui. Et visiblement, Julien Stéphan a la rancœur tenace puisque son avenir pourrait s’écrire loin de la Bretagne au mercato.

C’est tout du moins ce que laisse sous-entendre Ouest-France, qui annonce par ailleurs que Rennes a proposé une prolongation de contrat à son entraîneur. « Stéphan a reçu une offre de prolongation de contrat d’un an de la part de ses dirigeants, plus un an en option selon nos informations, avec revalorisation de salaire. En charge de l’équipe pro depuis début décembre, sous contrat jusqu’en 2020 avec une option d’un an supplémentaire. Julien Stéphan veut des garanties sur le recrutement et la gestion du domaine sportif » explique le quotidien régional. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les deux parties…