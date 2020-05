PSG : Une razzia au Milan AC, Leonardo se fait calmer

Dans : PSG.

Afin de combler les différents manques de l’effectif du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine, Leonardo pourrait bien faire ses emplettes en Série A.

Tout le monde le sait, Leonardo est un grand fan du championnat italien. Lors de son premier passage à la tête de la direction sportive du club de la capitale française, le dirigeant brésilien avait déjà construit son recrutement en Série A. Et cela sera probablement à nouveau le cas en 2020. En quête d’un gardien remplaçant, d’un défenseur central, de deux latéraux et d’un milieu défensif, le DS du PSG a des vues sur le marché italien. Pour épauler Keylor Navas, et sachant que Paris ne lèvera pas l’option d'achat de Sergio Rico, Paris a Pepe Reina dans son viseur. Prêté par le Milan AC à Aston Villa depuis l’hiver dernier, l’Espagnol de 37 ans est encore loin du PSG, comme l’avoue son agent.

Leonardo n'a contacté ni Reina ni Théo Hernandez

« Nous n’avons eu aucun contact avec le PSG. Personne ne nous a appelés. Il lui reste un an de contrat avec Milan. Nous voulions un accord pour qu’il soit libre cet été. Aucun contrat ne lui a été proposé en Angleterre et Milan veut qu’il revienne. Si Milan veut qu’il revienne, il doit revenir. Si le PSG appelle, nous discuterons. Mais tant qu’ils ne m’appellent pas, on ne peut pas discuter », a expliqué, sur Foot Mercato, Manuel Garcia Quilon, qui a le même son cloche dans le dossier Théo Hernandez.

Pisté par Leonardo au poste de latéral gauche, le joueur de 22 ans ne pense pas encore à un départ du côté de Milan, où il a brillé cette saison, sa première depuis son transfert de 20 ME en provenance du Real Madrid. « Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment », a détaillé l’agent du frère de Lucas, qui a donc très peu de chances de devenir le remplaçant de Layvin Kurzawa, surtout que le PSG ne mettra pas 40 ME sur un poste où Juan Bernat fait déjà l’affaire...