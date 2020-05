PSG : 37 ans, Leonardo en rêve au mercato

Dans : PSG.

Pas satisfait de sa doublure Sergio Rico, le PSG ne va pas lever l’option d’achat et renvoyer le gardien espagnol à Séville.

Le retour d’Alphonse Areola pourrait ainsi régler le problème de la doublure de Keylor Navas, mais le champion du monde français ne se voit pas une seconde retrouver le banc de touche la saison prochaine. Après avoir déjà connu cela à Paris, il vient de passer six mois à regarder principalement Thibaut Courtois jouer au Real Madrid. Résultat, pour mettre tout le monde d’accord, Leonardo envisage une autre solution plus radicale, et plus classique. Ce serait d’offrir au PSG une doublure à l’ancienne, à savoir un gardien expérimenté et qui accepterait ce rôle sans broncher. Il s’agit selon Foot Mercato de Pepe Reina, l’ancien numéro 1 de Liverpool et de Naples, qui évolue désormais au Milan AC.

A 37 ans, l’Espagnol n’a plus ses réflexes d’avant, mais il possède une expérience et une rage de vaincre toujours communicative. Pour le directeur sportif parisien, il a en tout cas le profil pour aider le groupe et l’équipe, à l’image de ce qu’avait pu faire Gianluigi Buffon pendant sa saison au PSG, même si cela s’était mal terminé. Pepe Reina est encore sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2021, et il faudra donc négocier avec le club lombard pour le récupérer. Même si son prix risque d’être symbolique puisqu’il serait inférieur au million d’euros. En effet, le vainqueur de la Ligue des Champions 2007 n’a joué qu’une dizaine de matchs en deux ans au Milan AC, et avait été prêté cette saison à Aston Villa.