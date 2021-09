PSG : Le gros Neymar c'est fini, Paris joue à 11

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis son retour à la compétition, Neymar est critiqué sur sa forme physique, mais la star brésilienne du Paris Saint-Germain semble en passe de faire taire ceux qui se moquaient de lui.

Le monde du football est sans pitié, et Neymar n’a pas attendu 2021 pour le savoir. Il aura suffi de quelques photos prises cet été en maillot de bain pour que le joueur de la Seleçao et du PSG soit attaqué sur une condition physique visiblement défaillante. Souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie parfois incompatible avec la vie d’un footballeur professionnel, l’ancien joueur du Barça a beau avoir présenté quelques semaines plus tard des abdos fermes, la reprise a été dure pour lui, son physique ayant du mal à suivre lors de ses premiers matchs avec le PSG. Au micro de RMC, et après le match nul de Paris à Bruges en Ligue des champions, Daniel Riolo avait été terrible avec Neymar : « La vraie question, c'est est-ce que Neymar peut rejouer au foot ? Est-ce que vous voyez son physique ? Quand sera-t-il prêt ? Il est plus large des épaules, il a récupéré son bide, son physique s'est transformé (…) Neymar le génie, c'est un mec fin, qui volait, comme un papillon, agile sur le terrain. Là, il est lourd », s’énervait le journaliste au sujet de la star brésilienne du Paris Saint-Germain.

Neymar est redevenu une vraie force du PSG

Mais depuis ce match en Belgique, il y a clairement du mieux dans le jeu de Neymar, et on l’a constaté lors de la victoire arrachée par le PSG contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, mais aussi à Metz. Jamais avare de critique, Jérôme Rothen avoue qu’effectivement le coéquipier de Kylian Mbappé et Lionel Messi semble avoir fait un grand pas en avant sur le plan physique et que cela se voit concrètement dans ce qu’il apporte au jeu développé par la formation de Mauricio Pochettino. « Depuis deux matchs, Neymar est beaucoup mieux et cela montre qu’il reprend la forme d’un joueur de très haut niveau », a fait remarquer l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui en a profité de rappeler que quoi qu’on dise de Neymar et du PSG, le club de la capitale est tout de même à sept victoires en sept matchs, ce qui n’est pas rien. Et pour cela, le Brésilien a aussi sa part dans ces performances.