PSG : « Neymar doit être viré », la demande folle de Mbappé ?

La grosse brouille entre Kylian Mbappé et Neymar fait des dégâts. Le PSG cherche un joueur offensif de premier plan, et ce serait pour remplacer le Brésilien à la demande du Français.

Le PSG veut encore se montrer actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite notamment recruter un nouveau joueur offensif. A Paris, on pouvait difficilement espérer meilleur début de saison. Sur le plan sportif, tout va bien pour le PSG de Christophe Galtier, encore en démonstration ce samedi soir face à Montpellier. Malgré tout, des frictions ont eu lieu ces dernières heures entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Le dernier reproche notamment à l'autre de ne pas avoir respecté son statut de tireur de penaltys au PSG. S'il réalise un très bon début de saison, avec déjà trois buts en Ligue 1, Neymar n'est pas encore totalement certain de continuer avec le PSG. C'est en tout cas ce qu'annoncent des informations venues de Catalogne, confirmées par Romain Molina, lequel affirme que Kylian Mbappé a demandé la tête de Neymar.

Neymar finalement sur le marché ?

Christophe Galtier l'a récemment affirmé, le PSG cherche activement un nouvel attaquant. L'idée des champions de France serait de l'associer à Kylian Mbappé en attaque. Un apport qui mettrait à mal la place de Neymar ou encore de Leo Messi. Deux noms reviennent avec insistance ces dernières heures côté Paris Sain-Germain : Marcus Rashford (Manchester United) et Rafael Leao (AC Milan). Le Portugais est estimé à près de 70 millions d'euros par les Lombards, quand les Red Devils veulent plus de 100 millions d'euros pour Rashford. Selon El Nacional, le plan A est Rafael Leao, ce qui tombe bien puisque du côté de Manchester, on a dit et répété que Rashford n'était pas à vendre. Et dans le climat actuel autour de l'équipe d'Erik Ten Hag, on voit mal comment on pourrait laisser partir un joueur aussi emblématique que l'international anglais, surtout pour le PSG

Pour faire baisser la note, le PSG est prêt à inclure Abdou Diallo dans le deal. Le transfert de l'ancien Lillois dans la capitale française ne sera pas une opération facile à réaliser. Cependant, pour le média catalan, l'arrivée d'un nouveau joueur titulaire au sein de l'attaque du PSG scellerait sans doute l'avenir de Neymar au club. Le Brésilien est en forme en ce début de saison mais des rumeurs l'envoient toujours partant. Cela pourrait donc être dépendant d'une arrivée ambitieuse des Parisiens au mercato, même si le nombre de clubs pouvant accueillir Neymar n'est pas très élevé, surtout à quelques semaines de la fin du marché des transferts. On n'est en tout cas pas au bout de nos surprises avec le PSG. Et aucun joueur, à part Kylian Mbappé et les nouvelles recrues, ne semble protégé concernant son avenir à Paris.

Mbappé pousse Neymar vers la sortie

Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant).



Pas plus compliqué que ça. — Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022

Pour Romain Molina, le clash au sujet des penaltys entre Neymar et Kylian Mbappé, samedi soir lors de PSG-Montpellier, n'est d'ailleurs pas qu'un simple problème de terrain. Pour le journaliste, le champion du monde a bien demandé à sa direction de faire partir le Brésilien lors du mercato. Chose qu'a récemment apprise Neymar, qui est évidemment désormais très remonté contre Kylian Mbappé, dont il n'était pas ami, mais qu'il ne voyait pas comme un joueur capable de demander son départ d'urgence de Paris. Au PSG, les prochains jours vont donc encore être bien compliqués à gérer pour Christophe Galtier et la nouvelle direction francilienne. En cas de clash ouvert entre deux stars comme Mbappé et Neymar, on imagine mal le Paris Saint-Germain continuer sans en lâcher un des deux. Et comme Kylian Mbappé vient d'être prolongé et s'est vu confier les clés du projets parisiens, le numéro 10 brésilien du Paris Saint-Germain pourrait vite devoir trouver une porte de sortie.