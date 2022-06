PSG : Leonardo viré depuis 72h ! Campos a déjà frappé !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En attendant que Nasser Al-Khelaifi rentre à Paris et l'officialise, Leonardo a déjà quitté le PSG depuis 72 heures. Luis Campos a, lui, signé son contrat et œuvre déjà à une première mission importante, le choix de l'entraîneur.

C'était dans les petits papiers de la direction parisienne, c'est maintenant acté. Luis Campos arrive au PSG pour devenir directeur sportif ou, selon le titre officiel, conseiller sportif du président en charge de l'équipe première. Le Portugais sera entouré par Antero Henrique pour s'occuper du mercato estival, vendre les indésirables et aller chercher les bonnes pioches. Campos recherche en effet un défenseur central, deux milieux de terrain et un attaquant polyvalent en vue de la saison prochaine. Dans le même temps, il veut se débarrasser de dix membres de l'effectif. Il veut clairement construire un groupe de qualité, lequel ne sera pas mené par Mauricio Pochettino. Pour en arriver là, c'est que Leonardo n'a désormais plus les clés du mercato parisien. Le quotidien sportif dévoile en effet que ce mercredi, le désormais ancien directeur sportif brésilien du PSG a quitté officiellement ses fonctions via un accord à l'amiable. En échange d'un gros chèque, Leonardo a été viré, une décision que le Nasser Al-Khelaifi avait entérinée après la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Leonardo out, et bientôt Pochettino viré du PSG

Exit donc Leonardo, et probablement bientôt Mauricio Pochettino. Le technicien argentin ne sera en effet probablement pas conservé par l'ancien dirigeant de Monaco et de Lille. Comme le révèle le journal Le Parisien, Pochettino devrait être remercié par le PSG dans les prochains jours, le temps que Nasser Al-Khelaifi revienne de son séjour à motifs personnels à Doha. Pour le remplacer, Campos mise notamment sur l'une de ses vielles connaissances lilloises, Christophe Galtier. En l'absence de liens concrets avec Zidane, l'entraîneur de Nice est le favori pour le poste dans l'esprit de Luis Campos, même si tout cela est flou, puisque de son côté L'Equipe affirme que si l'entraîneur français est bien sur une short list, il n'est pas encore le numéro 1 indiscutable. Le dossier Zinedine Zidane semble désormais écarté, même si avec ce PSG-là, il ne faut jamais jurer de rien et notamment d'un retournement total de situation, la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 l'ayant déjà prouvé à ceux qui avaient des doutes.

Le PSG version Club Med c'est fini !

Agreement now signed between Luis Campos and Paris Saint-Germain. He’s gonna be the new face of PSG project after two meetings with Nasser Al Khelaifi. 🇫🇷🤝 #PSG



Campos is the man who built Lille and AS Monaco miracles, a huge one for PSG. Official statement in the coming days. pic.twitter.com/SaUE7hzBOu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

Une fois l'entraîneur trouvé, Luis Campos a déjà visé quatre renforts (un défenseur, deux milieux de terrain et un attaquant), mais il veut aussi frapper fort avec l'effectif actuel. Le nouveau patron du secteur sportif du PSG va aussi changer les mentalités au sein du club. Finis les passe-droits et les entorses à l'hygiène de vie d'un footballeur de haut niveau. Luis Campos prévoit l'élaboration de règles de vie strictes pour prévenir tout débordement et sanctionner les contrevenants. Comme le souligne le Parisien, le Parisien veut chasser l'ambiance Club Med qui s'est installée ces dernières saisons. Au-delà du recrutement, Luis Campos veut faire le ménage au sein du PSG pour reconstruire sur des bases saines et enfin faire aboutir le projet parisien.