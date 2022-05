PSG : Leonardo viré, nuit de larmes au Parc des Princes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi avait le sourire samedi soir au Parc des Princes en officialisant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le président du PSG cachait un autre secret.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vécu une incroyable journée, l’officialisation de la signature de Mbappé jusqu’en 2025 étant le premier épisode, et la plus spectaculaire annonce de la révolution décidée du côté du Qatar dans la foulée de l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. Dans l’euphorie de cette signature du meilleur footballeur du monde, et face à la rage même pas contenue des Merengue et du président de la Liga, personne n’a remarqué un détail. A savoir que dans les tribunes du Parc des Princes, et malgré la fête décidée pour célébrer le 10e titre de Champion de France et saluer le départ d’Angel Di Maria, nulle trace de Leonardo, lequel était pourtant bien là, mais d’une discrétion absolue. Le directeur sportif brésilien n’est pas apparu dans les coulisses et dans le vestiaire parisien à un instant qui restera dans la grande histoire du PSG. De fait, à l’heure où un feu d’artifice était tiré dans le ciel de la capitale, Leonardo tirait sa révérence après avoir été limogé, lui et son adjoint, par Nasser Al-Khelaifi. « Leonardo a été informé qu’il était démis de ses fonctions. Le Brésilien a salué certains salariés du Parc des Princes en quittant l’enceinte parisienne », confirmait Saber Desfarges, journaliste pour Prime Vidéo.

Leonardo licencié, le PSG va continuer sa révolution

🔴🔵 Leonardo a été informé ce soir qu’il était démis de ses fonctions.



Le Brésilien a salué certains salariés du Parc des Princes en quittant l’enceinte parisienne, ce soir. #PSGFCM — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 21, 2022

Depuis, plusieurs médias ont confirmé le départ de Leonardo, l’ancien joueur du PSG, qui avait rejoint une première fois le Paris Saint-Germain après le rachat par Qatar Sports Investments en 2011, avant de démissionner en 2013 suite à un incident avec un arbitre. En juin 2019, il faisait son grand retour au PSG, toujours comme directeur sportif et débutait sa mission par un bras de fer gagné contre Neymar, lequel voulait repartir au FC Barcelone sans obtenir gain de cause. Cependant, pas vraiment très proche de Kylian Mbappé, avec qui les sujets de tension étaient nombreux, Leonardo a clairement payé la prolongation de contrat de l’attaquant français, ce dernier ayant probablement eu un mot à dire sur ce sujet. Cela se confirme d'ailleurs par le profil du grandissime favori pour remplacer le Brésilien, une annonce pouvant intervenir très rapidement, et même dans les prochaines 48 heures.

Luis Campos pour révolutionner le mercato du Paris Saint-Germain

Depuis quelques heures, le nom de Luis Campos, qui avait construit le Monaco champion de France de 2017 et le LOSC, titré en 2021, circule de plus en plus dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ de Lille, le directeur sportif de 57 ans est un proche du clan Mbappé et là s'il signe au PSG cela ne devra probablement rien au hasard. Spécialiste du mercato, son approche est radicalement différente de celle de Leonardo, et s'il installe dans quelques heures ou quelques jours à Paris, nul doute que toutes les rumeurs sur les possibles renforts du champion de France sont à oublier pour laisser place à de nouveaux noms. Il faut aussi désormais savoir qui sera sur le banc de l'entraîneur à la place de Mauricio Pochettino, là encore Kylian Mbappé aura probablement eu son mot à dire.