L'OM et l’OL se battent pour ce défenseur à 20 ME

L’OL a encore prévu de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Les Gones aimeraient réaliser un joli coup du côté du Bayern Munich.

L’Olympique Lyonnais a frappé fort sur le marché des transferts en obtenant le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. L’attaquant brésilien pourrait apporter beaucoup jusqu’à la fin de la saison et permettre aux Gones de viser un classement très honorable. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants rhodaniens espèrent également boucler d’autres arrivées. Paulo Fonseca souhaiterait notamment le renfort d’un nouveau défenseur de qualité pour son OL . Et une belle opportunité pourrait se présenter du côté du Bayern Munich.

Boey vers une arrivée prochaine en Ligue 1 ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, l’OL est en effet très intéressé par Sacha Boey. Le joueur français joue très peu en Bavière et se cherche un nouveau défi. Il conserve une belle cote sur le marché des transferts et pourrait ainsi rebondir en Ligue 1 dans un club ambitieux pour cette seconde partie de saison. Problème pour les Gones : le prix demandé par le Bayern Munich, qui souhaite recevoir un chèque de 20 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de Galatasaray.

Aussi, la concurrence est importante pour récupérer Sacha Boey. C’est notamment le cas de l’OM, qui dispose de moyens supérieurs à ceux de l’OL pour concrétiser une telle opération sur le marché des transferts hivernal. À l’étranger, Newcastle, West Ham, la Juventus et Galatasaray sont également sur les rangs. Les deux clubs français devront donc avancer de solides arguments pour espérer avoir gain de cause dans ce dossier attractif du mercato hivernal. Boey souhaite enchaîner les rencontres afin de retrouver du rythme et nourrir l’espoir d’une future sélection en équipe de France. Cette saison, le natif de Montreuil a disputé 9 matchs de Bundesliga avec le Bayern Munich.