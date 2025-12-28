L'OM et l’OL se battent pour ce défenseur à 20 ME

ICONSPORT_271029_0387
L’OL a encore prévu de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Les Gones aimeraient réaliser un joli coup du côté du Bayern Munich.
L’Olympique Lyonnais a frappé fort sur le marché des transferts en obtenant le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. L’attaquant brésilien pourrait apporter beaucoup jusqu’à la fin de la saison et permettre aux Gones de viser un classement très honorable. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants rhodaniens espèrent également boucler d’autres arrivées. Paulo Fonseca souhaiterait notamment le renfort d’un nouveau défenseur de qualité pour son OL. Et une belle opportunité pourrait se présenter du côté du Bayern Munich.

Boey vers une arrivée prochaine en Ligue 1 ? 

Selon les informations d'Ekrem Konur, l’OL est en effet très intéressé par Sacha Boey. Le joueur français joue très peu en Bavière et se cherche un nouveau défi. Il conserve une belle cote sur le marché des transferts et pourrait ainsi rebondir en Ligue 1 dans un club ambitieux pour cette seconde partie de saison. Problème pour les Gones : le prix demandé par le Bayern Munich, qui souhaite recevoir un chèque de 20 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de Galatasaray.

Lire aussi

OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureuxOL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux
Aussi, la concurrence est importante pour récupérer Sacha Boey. C’est notamment le cas de l’OM, qui dispose de moyens supérieurs à ceux de l’OL pour concrétiser une telle opération sur le marché des transferts hivernal. À l’étranger, Newcastle, West Ham, la Juventus et Galatasaray sont également sur les rangs. Les deux clubs français devront donc avancer de solides arguments pour espérer avoir gain de cause dans ce dossier attractif du mercato hivernal. Boey souhaite enchaîner les rencontres afin de retrouver du rythme et nourrir l’espoir d’une future sélection en équipe de France. Cette saison, le natif de Montreuil a disputé 9 matchs de Bundesliga avec le Bayern Munich.
0
PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Salut trisomique

Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

