Andrez Luiz Ave Rio

Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu

OM28 déc. , 21:00
L'OM aura à cœur de renforcer son effectif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui séduisent particulièrement les dirigeants phocéens : André Luiz.
L'OM fait partie des équipes de Ligue 1 qui devraient animer le mercato cet hiver. Les pensionnaires du Stade Vélodrome nourrissent de grandes ambitions pour 2026, eux qui sont encore en lice dans toutes les compétitions. Les Phocéens aimeraient s'attacher les services de joueurs capables d'apporter une réelle plus-value à l'effectif de Roberto De Zerbi. Ces derniers jours, le profil d'André Luiz, actuellement à Rio Ave, est revenu avec insistance du côté de l'OM. Mais à moins d'une énorme surprise, l'ailier brésilien ne devrait pas rejoindre Marseille cet hiver.

L'OM subit un coup dur au mercato 

D'après les dernières informations de Jorge das Transferências, Benfica est en passe de finaliser le transfert d'André Luiz. Porto et le Sporting se sont également renseignés sur le joueur, tout comme Liverpool, qui aurait même formulé une offre à Rio Ave, restée sans suite. Benfica devrait donc finalement l'emporter pour un transfert estimé à plus de 10 millions d'euros. L'OM va devoir revoir sa stratégie sur le mercato si le club phocéen souhaite se renforcer cet hiver.

Roberto De Zerbi souhaite recruter un nouveau joueur offensif. Si les profils intéressants ne manquent pas, les Phocéens devront également surveiller leurs finances. Jorge Carrascal, actuellement à Flamengo, figure aussi dans les petits papiers de Medhi Benatia, même si les négociations avec le club de Rio de Janeiro semblent particulièrement compliquées. Les arrivées à Marseille cet hiver dépendront en grande partie des ventes à réaliser. Neal Maupay est poussé vers la sortie mais peine pour l’instant à trouver un club susceptible de répondre à ses attentes. Il reste encore des zones d'ombre à éclaircir dans la cité phocéenne avant de pouvoir conclure des opérations intéressantes.
