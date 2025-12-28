ballon CAN

Côte d’Ivoire - Cameroun : les compos (21h00 sur beIN SPORTS 1)

CAN 202528 déc. , 19:53
parAlexis Rose
0
2e journée de la CAN 2025 :
La compo de la Côte d’Ivoire : Yahia Fofana – Guéla Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Sangaré, Kessié, Seko Fofana – Amad Diallo, Bayo, Yan Diomandé.
La compo du Cameroun : Epassy – Malone, Kotto, Nouhou – Tchamadeu, Avom, Baleba, Namaso, Yongwa – Kofané, Mbeumo.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272604_0138
Ligue 1

Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME

571311549_1215360350626240_2502731393457478326_n
OM

Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu

le real madrid veut se debarasser d un gros salaire iconsport 257878 0020 397746
Liga

Le Real en a marre de se faire arnaquer

Mahrez
CAN 2025

CAN 2025 : Mahrez qualifie l'Algérie

Fil Info

28 déc. , 21:30
Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME
28 déc. , 21:00
Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu
28 déc. , 20:30
Le Real en a marre de se faire arnaquer
28 déc. , 20:28
CAN 2025 : Mahrez qualifie l'Algérie
28 déc. , 20:27
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
28 déc. , 20:00
CAN 2025 : Achraf Hakimi mécontent !
28 déc. , 19:30
L'OM et l’OL se battent pour ce défenseur à 20 ME
28 déc. , 19:00
Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Derniers commentaires

Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

VHS c'était les meilleurs, mais tu étais pas née pour connaître

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading