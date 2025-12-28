Mahrez

CAN 2025 : Mahrez qualifie l'Algérie

CAN 202528 déc. , 20:28
parAlexis Rose
0
2e journée de la CAN 2025 (Groupe E) :
Stade Prince Moulay Hassan (Rabat).
Algérie - Burkina Faso : 1-0.
But : Mahrez (23e sur penalty) pour l’Algérie.
Grâce à cette deuxième victoire en autant de journées, l’Algérie conforte sa première place du Groupe E en prenant trois points d’avance sur le Burkina Faso et le Soudan. Les Fennecs sont même assurés de finir premiers et sont donc d'ores et déjà qualifiés pour la phase finale de cette CAN 2025. Absente depuis 2019, l'Algérie jouera donc les 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
0
Derniers commentaires

Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

VHS c'était les meilleurs, mais tu étais pas née pour connaître

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

