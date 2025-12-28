ICONSPORT_280804_0154

CAN 2025 : Achraf Hakimi mécontent !

CAN 202528 déc. , 20:00
parNathan Hanini
0
De passage en conférence de presse en vue de la troisième journée des phases de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Achraf Hakimi a officialisé son retour sur les pelouses. Mais le Marocain a également demandé le soutien de ses supporters.
Après le match nul face au Mali, le Maroc a replongé dans quelques doutes. La performance des hommes de Walid Regragui n’a pas convaincu et la troisième journée contre la Zambie s’annonce déjà tendue. Pourtant, les Lions de l’Atlas restent premiers de leur groupe avec quatre points et une qualification presque validée. Mais le peuple marocain en veut plus pour remporter une compétition qui échappe au pays depuis 1976. Ce dimanche, c’est Achraf Hakimi qui s’est présenté en conférence de presse. Le latéral du PSG a une demande à l’attention des supporters présents dans le stade.

Hakimi a besoin de soutien

En plus d’officialiser son retour sur les terrains, le capitaine des Lions de l’Atlas n’a pas apprécié les sifflets à la suite du match nul face au Mali. « Les supporters et les journalistes sont très exigeants. Je sais que le Maroc est une grande nation qui exige de gagner tout le temps. Mais il y a des adversaires et cette CAN ne va pas être facile. On a besoin de tout le monde, on a besoin de notre 12e homme. Je n’ai pas aimé ce qui s’est passé à la mi-temps des deux premiers matchs. On joue à la maison, on a besoin du soutien de tous les supporters. Ce n’est pas normal que des supporters sifflent parfois, » explique-t-il.
Le latéral du PSG fera son retour pour la première fois depuis le match de Ligue des champions face au Bayern Munich. Présent aux côtés de son capitaine, le sélectionneur Walid Regragui a tenu à remercier le club de la capitale concernant la remise en forme d’Hakimi. Désormais le Maroc doit conquérir l’amour de son peuple avec une belle performance contre la Zambie et valider son billet pour les huitièmes de finale.

