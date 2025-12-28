CAN 2025 : Achraf Hakimi mécontent !

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo
t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)
@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)
En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var
VHS c'était les meilleurs, mais tu étais pas née pour connaître
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
« 𝐉𝐞 𝐧’𝐚𝐢 𝐩𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐚𝐢𝐦𝐞́ 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞́ 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 » Achraf Hakimi envoie un message fort aux supporters 🎙️🇲🇦: « Les sifflets ? On a besoin des supporters. Je sais que vous