PSG ‍: Donnarumma à Manchester City, tout s'accélère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Manchester City se met en ordre de marche avant de finaliser une offre capable au PSG pour Gianluigi Donnarumma. Pep Guardiola va valider le départ d'Ederson et de Stefan Ortega pour rapidement faire place au gardien de but italien.

A deux semaines de la fin du mercato, le temps commence à filer et pour Gianluigi Donnarumma, l'heure est probablement venue de dire oui à un club. Mais, selon plusieurs médias anglais et italiens, il ne fait plus aucun doute que le portier international italien du PSG va rejoindre les Cityzens dans les prochains jours. Mais avant cela, Manchester City doit se séparer d'Ederson, son actuel gardien titulaire. Et justement, ce lundi, Pedro Almeida, spécialiste du mercato, confirme que le portier brésilien de 32 ans est attendu d'urgence et peut-être même dans les prochains heures à Galatasaray, Manchester City et le club stambouliote ayant trouvé un accord. De plus, Stefan Ortega, le suppléant d'Ederson, devrait lui aussi quitter le club entraîné par Pep Guardiola avant la fin du mercato, le technicien espagnol voulant entièrement revoir ce secteur de jeu.

Donnarumma va toucher un énorme salaire

Du côté de Gianluigi Donnarumma, encore mis à l'écart lors du déplacement victorieux du Paris Saint-Germain dimanche soir à Nantes (0-1), tout serait déjà réglé avec Manchester City comme Fabrizio Romano l'avait révélé il y a quelques jours. En rejoignant un club financé par un état, comme l'est le PSG, le vainqueur de la dernière Ligue des champions peut se montrer très gourmand sur le plan salarial, ce qui est le cas puisque l'on évoque une offre à 12 millions d'euros par an pour Gigio Donnarumma. De quoi satisfaire le gardien de but italien qui a précipité son départ du Paris Saint-Germain en refusant les offres de prolongation du club de la capitale. Si Donnarumma a déjà un accord tacite avec Manchester City, il va désormais falloir que le club de Premier League et le PSG trouvent un accord, et du côté de Paris, on ne se laissera pas mener en bateau.

Le PSG ne fera aucun cadeau à Manchester City

On sait que depuis l'échec du transfert de Benardo Silva l'an dernier, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont une dent contre Manchester City. Cependant, les Skyblues ont les moyens de leurs ambitions, et on évoque désormais un transfert de Donnarumma qui devait se réaliser pour un montant autour de 40 millions d'euros. Une affaire plutôt bonne pour le Paris Saint-Germain qui de son côté a recruté Lucas Chevalier pour un montant qui devrait atteindre 55 millions d'euros bonus compris. La longue page Donnarumma se termine donc sans trop de dégâts, même si forcément elle laisse un petit goût amer compte tenu des six derniers mois réussis par le gardien de but italien.