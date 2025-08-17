L1 ‍: Vitinha en bon élève, le PSG réussit sa rentrée à Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

1ère journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - Paris Saint-Germain : 0-1.

But : Vitinha (67e) pour le PSG.

Pour sa grande rentrée en championnat, le Paris Saint-Germain a peiné mais l’a finalement emporté sur la pelouse de Nantes grâce à un but du capitaine du soir Vitinha (1-0).

Récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale française abordait cette première rencontre de la saison en L1 avec l’ambition de l’emporter. Mais avec une équipe remaniée, et beaucoup de titulaires habituels sur le banc, Paris avait du mal à trouver la faille dans la défense nantaise. Seul Ramos faisait trembler les Canaris en première période en trouvant la barre de Lopes dans un angle impossible à la Pauleta (42e). Suite à une première période cadenassée, les acteurs rentraient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Le début de la seconde période était tout aussi insipide, et Luis Enrique décidait de faire entrer son armada dès l’heure de jeu avec les entrées de Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé et Doué (61e). Un coaching payant vu que quelques minutes plus tard, le PSG ouvrait la marque ! Sur une remise en retrait de Nuno Mendes, Vitinha frappait du droit aux 20 mètres et prenait Lopes à contre-pied avec l’aide d’un contre involontaire d’Awaziem (0-1 à la 67e). Une ouverture du score logique qui aurait pu être suivie d’un break, mais le but de Ramos était annulé par la VAR pour un hors-jeu (77e). En fin de match, les Parisiens tentaient de se mettre à l'abri avec Barcola (88e)... mais sans réussite, et ce but de Vitinha suffisait finalement au bonheur du PSG (0-1 à la 90e).

🤯 Vitinha, le capitaine du soir, prend ses responsabilités et trompe la défense nantaise ! 🇵🇹#FCNPSG pic.twitter.com/hQP7MxHwVA — L1+ (@ligue1plus) August 17, 2025

Grâce à cette victoire, le PSG s’installe donc dans le peloton de tête du championnat aux côtés de Monaco ou de Lyon, alors que le Nantes de Luis Castro se retrouve dans le bas du classement avec les clubs défaits lors de cette première journée de L1.