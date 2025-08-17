Le PSG accepte une offre colossale de Manchester City

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Gianluigi Donnarumma devrait connaître de sérieuses avancées dans les jours à venir. La tendance est toujours à un départ vers Manchester City, qui offre entre 30 et 40 millions d’euros au PSG.

Poussé vers la sortie après le recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma vit sans doute ses derniers jours en tant que joueur du Paris Saint-Germain. L’international italien a confirmé cette semaine sur les réseaux sociaux son départ imminent, à un an de la fin de son contrat. La question est maintenant de savoir où va rebondir le champion d’Europe. Galatasaray a manifesté son intérêt, au même titre que le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan et Manchester United. Mais dans ce dossier très onéreux en raison du salaire colossal de « Gigio », c’est toujours Manchester City qui tient la corde.

Un tissu de mensonges, le PSG contredit Donnarumma https://t.co/33EZOtZkxh — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

Une tendance confirmée par le site Fichajes, qui révèle que le club entraîné par Pep Guardiola pourrait accepter d’offrir entre 30 et 40 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour convaincre le champion de France de lâcher son portier de 26 ans. Si une telle offre venait à arriver sur le bureau de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, il ne fait aucun doute qu’elle sera acceptée selon le média spécialisé. Pour rappel, un accord quasiment total a déjà été trouvé entre Donnarumma et Manchester City alors que parallèlement, les Skyblues négocient le départ d’Ederson à Galatasaray pour près de 10 millions d’euros.

Manchester City propose entre 30 et 40 ME pour Donnarumma

Un énorme coup à deux bandes que le club citizen est donc en passe de réaliser dans cette dernière ligne droite du mercato, et une porte de sortie très excitante pour Gianluigi Donnarumma. Reste maintenant à voir si cette information se confirmera dans les jours à venir mais le PSG tient le bon bout dans ce dossier épineux. D’autres indésirables seront poussés vers la sortie dans la dernière ligne droite de ce mercato estival. En tête de liste : Kolo Muani, Soler, Mukiele ou encore Renato Sanches.