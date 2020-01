PSG : Dagba se pète sur un terrain de rugby, Domenech est écœuré

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans forcer face à Pau en 8es de finale de la Coupe de France (0-2). Mais comme redouté, Thomas Tuchel a perdu un joueur sur blessure.

Malheureusement pour le PSG, cela était fortement prévisible au vu de l’état déplorable de la pelouse du Hameau de Pau, habituellement utilisée pour des matchs de rugby. La pelouse stabilisée, composée d’herbe mais surtout de sable, a été fatale à Colin Dagba. Sur un tacle anodin, qui n’aurait pas représenté le moindre danger sur une pelouse normale, le jeune latéral droit du PSG s’est blessé au genou. Après la rencontre, Thomas Tuchel craignait une grave blessure de Colin Dagba. « Il a ressenti beaucoup beaucoup de douleurs, je suis inquiet. Clairement, normalement, on peut glisser sur un tacle, c'est à cause de l'état du terrain. Un terrain comme ça, c'est toujours un terrain dangereux » pestait l’entraîneur du PSG après le succès de son équipe.

Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a rejoint Thomas Tuchel, mettant en cause l’état catastrophique du terrain… et un peu tout de même la naïveté de Colin Dagba qui n’aurait jamais dû prendre un tel risque selon lui. « C’est le fait de se jeter qu’il aurait dû limiter et accompagner simplement. Car c’est la pelouse qui fait qu’il se blesse, car il ne glisse pas. Le genou se coince. Le même tacle sur une pelouse glissante, il ne se fait pas mal. Là c’est un terrain de rugby ! » a pesté Raymond Domenech, dégoûté de voir des matchs de 8es de finale de la Coupe de France se disputer sur une telle pelouse. A condition bien-sûr que l’on puisse appeler ça une pelouse, quand on voit le sable qui avait été ajouté par le club de Pau afin de boucher les nombreux trous. On comprend mieux pourquoi Neymar, Mbappé, Keylor Navas et la majorité des stars du PSG ont été préservés mercredi à Pau…