PSG : Dagba victime du désastreux terrain de Pau ?

Dans : PSG.

Si le PSG s'est sorti sans problème du piège tendu par Pau en Coupe de France, Colin Dagba y a peut-être laissé un genou.

Sans rire, François Bayrou, maire de Pau, avait expliqué mardi que la pelouse de son stade était idéale pour le match entre le club de sa ville et le PSG en Coupe de France. « Le terrain est déjà prêt. La pelouse a été préparée mètre par mètre: tondue, roulée, rendue parfaitement plate pour que le ballon circule bien et pour que la sécurité des joueurs soit assurée », avait précisé l’ancien ministre. Mais la blague a fait long feu et les 22 joueurs ont eu bien du mérite à disputer une rencontre de foot sur un tel terrain. Et hélas le jeune Colin Dagba pourrait payer tout cela au prix fort. Sur un tacle, le défenseur du Paris Saint-Germain a vu son genou plier très sérieusement, aucune glissade n’étant possible sur ce terrain.

Si Eurosport a évoqué une possible entorse du genou pour le joueur parisien, du côté de Thomas Tuchel on était plus inquiet et très agacé. « Il a ressenti beaucoup beaucoup de douleurs, je suis inquiet. Si le terrain y est pour quelque chose ? Oui, clairement, normalement, sur un tacle on peut glisser sur un tacle. Un terrain comme ça, c'est toujours un terrain dangereux », a expliqué l’entraîneur allemand du PSG, qui va désormais devoir attendre afin de savoir s’il pourra compter rapidement sur Colin Dagba.