PSG : Cavani échangé, devinez contre qui ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Edinson Cavani l'a confié dimanche en marge du match entre le Paris Saint-Germain et Monaco, s'il souhaitait inscrire son avenir au PSG, il ne faut jamais jurer de rien dans le football. Et à un an de la fin de son contrat au Paris SG, El Matador a probablement bien compris que son départ lors du prochain mercato estival était possible. Et selon la Gazzetta dello Sport, cette déclaration de l'attaquant uruguayen du PSG n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à Milan. Car le quotidien sportif italien affirme que du côté de l'Inter on pourrait se pencher sur un échange entre Edinson Cavani et... Mauro Icardi, les propos de l'épouse de ce dernier sur sa volonté de rester à Milan n'ayant visiblement pas convaincu.

Cependant, si cet échange Cavani-Icardi est un doux rêve sur le papier, la Gazzetta admet quand même qu'il y a un souci majeur. Et forcément il est financier. Car si le Paris Saint-Germain n'aura pas de problème pour régler le salaire de Mauro Icardi, l'Inter ne pourra pas offrir à Edinson Cavani les 18ME par an que le meilleur buteur de l'histoire du PSG gagne actuellement à Paris. De quoi forcément coincer, sauf si El Matador accepte de faire un énorme effort pour revenir en Serie A.