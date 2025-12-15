Chelsea lui refourgue des flops, Strasbourg se fâche

Accroché par Lorient (0-0) à la Meinau dimanche, Strasbourg n’avance plus en Ligue 1. Les jeunes talents recrutés cet été ne répondent pas aux attentes du coach Liam Rosenior qui menace de les écarter.
Deux salles, deux ambiances pour Strasbourg
. Pendant qu’il domine le classement de la Ligue Europa Conférence, le Racing ne cesse de dégringoler en championnat. Le club alsacien occupe seulement la septième place de Ligue 1 après 16 journées, avec neuf points de retard sur le podium. Un fossé creusé après une série de quatre matchs sans victoire, dont le nul concédé à domicile face à Lorient dimanche. Il faut croire que Liam Rosenior n’y arrive plus, peut-être à cause d’un calendrier plus chargé cette saison.
« L’an dernier, on connaissait pratiquement le onze. Il y avait des connexions qui se créaient, s’est défendu l’entraîneur de Strasbourg. Cette année, nous n’avons pas le même nombre d’entraînements. On voyage, on joue dimanche, jeudi, dimanche. J’ai changé l’équipe pour de bonnes raisons, parce que j’ai un bon effectif. Donc il faudra peut-être un peu plus de temps, mais cela doit arriver maintenant. Je suis fatigué de venir ici répéter toujours les mêmes choses. »
Avec moins de temps pour préparer les rencontres, les jeunes Strasbourgeois ne répondent plus aux attentes. A commencer par les recrues Julio Enciso (environ 10 M€) et Kendry Paez, prêté par Chelsea, qui ont pris un gros coup de pression. « Il n’y a plus d’excuse maintenant qu’ils ont du temps de jeu, a lâché Liam Rosenior. On attend plus, clairement. J’en ai marre de donner l’excuse de la jeunesse des joueurs. »
« Si les joueurs ne respectent pas les consignes, pas de problème, on en trouvera d’autres qui les respectent
, a prévenu l’Anglais. A un moment donné, il faut être plus exigeant sur les performances. Il y a eu plusieurs situations qui auraient dû nous offrir de belles occasions si chacun avait respecté les consignes de placement. C’est inacceptable et ça doit changer pour la seconde partie de saison. Je veux des joueurs qui font ce qu’on leur demande de faire sur le terrain
. » Le mercato
hivernal peut devenir la solution si l’actionnaire BlueCo accepte de remettre la main à la poche.