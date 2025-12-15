la l1 a tout a apprendre de la premier league rosenior balance iconsport 255039 0129 390309

Chelsea lui refourgue des flops, Strasbourg se fâche

RCSA15 déc. , 16:30
Accroché par Lorient (0-0) à la Meinau dimanche, Strasbourg n’avance plus en Ligue 1. Les jeunes talents recrutés cet été ne répondent pas aux attentes du coach Liam Rosenior qui menace de les écarter.
Deux salles, deux ambiances pour Strasbourg. Pendant qu’il domine le classement de la Ligue Europa Conférence, le Racing ne cesse de dégringoler en championnat. Le club alsacien occupe seulement la septième place de Ligue 1 après 16 journées, avec neuf points de retard sur le podium. Un fossé creusé après une série de quatre matchs sans victoire, dont le nul concédé à domicile face à Lorient dimanche. Il faut croire que Liam Rosenior n’y arrive plus, peut-être à cause d’un calendrier plus chargé cette saison.
« L’an dernier, on connaissait pratiquement le onze. Il y avait des connexions qui se créaient, s’est défendu l’entraîneur de Strasbourg. Cette année, nous n’avons pas le même nombre d’entraînements. On voyage, on joue dimanche, jeudi, dimanche. J’ai changé l’équipe pour de bonnes raisons, parce que j’ai un bon effectif. Donc il faudra peut-être un peu plus de temps, mais cela doit arriver maintenant. Je suis fatigué de venir ici répéter toujours les mêmes choses. »
Avec moins de temps pour préparer les rencontres, les jeunes Strasbourgeois ne répondent plus aux attentes. A commencer par les recrues Julio Enciso (environ 10 M€) et Kendry Paez, prêté par Chelsea, qui ont pris un gros coup de pression. « Il n’y a plus d’excuse maintenant qu’ils ont du temps de jeu, a lâché Liam Rosenior. On attend plus, clairement. J’en ai marre de donner l’excuse de la jeunesse des joueurs. »

« Si les joueurs ne respectent pas les consignes, pas de problème, on en trouvera d’autres qui les respectent, a prévenu l’Anglais. A un moment donné, il faut être plus exigeant sur les performances. Il y a eu plusieurs situations qui auraient dû nous offrir de belles occasions si chacun avait respecté les consignes de placement. C’est inacceptable et ça doit changer pour la seconde partie de saison. Je veux des joueurs qui font ce qu’on leur demande de faire sur le terrain. » Le mercato hivernal peut devenir la solution si l’actionnaire BlueCo accepte de remettre la main à la poche.
Derniers commentaires

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

Pas notre faute si Bernard tapie a voler et a ete condamner.......

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

Et surtout son passé de sélectionneur et d'entraineur a cette pourriture de lyonnaise !

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

si un entraineur lambda le disait,, je dirais oui il a raison. mais venant de ce pauvre lyonnais à l image de son club hasbeen. ça fait juste rire. lui et son club..... bilan famelique

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

mais bien sur. c est super. vive le sport. gg !

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

mdrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading