L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

Malgré la victoire arrachée face à l’AS Monaco (1-0) dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pas rassuré dans le jeu. L’entraîneur Roberto De Zerbi peine à faire appliquer ses consignes et se retrouve ciblé par de sévères critiques.

Nouvelle victoire sans convaincre pour l’Olympique de Marseille . Après celle contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des Champions, l’équipe phocéenne a enchaîné face à l’AS Monaco, toujours avec des décisions arbitrales litigieuses. Cette fois, les Marseillais ne s’en plaindront pas. Mais le club phocéen ne peut se satisfaire d’un tel contenu. Ce sont effectivement les Monégasques qui ont longtemps pensé repartir du Vélodrome avec les trois points.

C’est dû à une organisation qui n’existe pas, a pointé le consultant de la chaîne L’Equipe. Si Roberto De Zerbi est clairement responsable ? Complètement. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils partent sur un principe, ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre cinq ou six fois dans leur camp. A un moment, tu changes le truc, tu fais autre chose. » En face, l’actuel troisième de Ligue 1 a manqué de maîtrise. Des difficultés clairement identifiées selon Raymond Domenech. «, a pointé le consultant de la chaîne L’Equipe.

Un jeu illisible - Raymond Domenech

« Leurs milieux de terrain, dans ces moments-là, tu les cherches. Monaco a joué tranquille au milieu, ils ont fait tourner les ballons et ils les ont troués. Pour moi, c’est un problème d’organisation, de jeu. Il n’ y a pas d’idée. On le dit depuis le début, personne ne peut dire comment ils jouent. On ne sait pas comment ça joue défensivement. Ils essaient d'aller chercher haut, mais quand tu vas chercher haut, à chaque fois tu es pris dans la profondeur. C'est Monaco qui les a pressés. Pour moi, ça s'explique uniquement par ce défaut d'un jeu illisible », a critiqué l’ancien sélectionneur des Bleus, souvent offensif avec les coachs étrangers en Ligue 1.