PSG : L'un des agresseurs de Donnarumma s'est suicidé en prison

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, Gianluigi Donnarumma et sa compagne avaient été victimes d'un violent home jacking dans leur domicile parisien. L'un des deux agresseurs s'est suicidé en prison.

Il y a un peu plus de deux ans, le gardien de but italien du Paris Saint-Germain et son épouse avaient été réveillés en pleine nuit par deux individus. Ces derniers n'avaient pas hésité à frapper Gianluigi Donnarumma tout en le menaçant avec un couteau. Après avoir attaché le portier italien, puis sa compagne, les deux braqueurs nocturnes s'étaient emparés de bijoux, montres et autres vêtements de luxe pour un total estimé à l'époque à un million d'euros. Gigio Donnarumma avait réussi à alerter les secours, et avait reconnu avoir eu très peur compte tenu de la violence des malfrats.

Donnarrumma traumatisé par la brutalité des agresseurs

Mais, on l'apprend ce lundi dans Le Parisien , la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris a interpellé les commanditaires de ce home jacking. Nos confrères révèlent que cette affaire cache un terrible secret. En effet, l'un des deux braqueurs, interpellés il y a deux ans, s'est suicidé en prison en mai 2024. Mais, avant de se donner la mort, le jeune homme de 21 ans a affirmé au juge qu'il n'était qu'un simple exécutant aux ordres d'une bande très violente. Une bande qui ne lui avait réellement pas laissé le choix au moment d'attaquer Gianluigi Donnarumma. Tout cela car il devait de l'argent aux deux donneurs d'ordre.

Nos confrères précisent que ces donneurs d'ordre auraient même torturé les deux braqueurs en leur reprochant d'avoir conservé une partie du butin. Et surtout en exigeant qu'ils se taisent s'ils se faisaient prendre. Mais même en prison, le garçon a fait l'objet de menaces et même de sévices. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, alors que son avocat faisait tout pour qu'il soit changé de prison. Le Parisien ajoute qu'un juge d’instruction en charge du dossier Donnarumma a fait un signalement en vue de l’ouverture d’une enquête distincte sur cet aspect du dossier.