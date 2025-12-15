ICONSPORT_263636_0223
Gianluigi Donnarumma

PSG : L'un des agresseurs de Donnarumma s'est suicidé en prison

Info15 déc. , 17:00
parClaude Dautel
0
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, Gianluigi Donnarumma et sa compagne avaient été victimes d'un violent home jacking dans leur domicile parisien. L'un des deux agresseurs s'est suicidé en prison.
Il y a un peu plus de deux ans, le gardien de but italien du Paris Saint-Germain et son épouse avaient été réveillés en pleine nuit par deux individus. Ces derniers n'avaient pas hésité à frapper Gianluigi Donnarumma tout en le menaçant avec un couteau. Après avoir attaché le portier italien, puis sa compagne, les deux braqueurs nocturnes s'étaient emparés de bijoux, montres et autres vêtements de luxe pour un total estimé à l'époque à un million d'euros. Gigio Donnarumma avait réussi à alerter les secours, et avait reconnu avoir eu très peur compte tenu de la violence des malfrats.

Donnarrumma traumatisé par la brutalité des agresseurs

Mais, on l'apprend ce lundi dans Le Parisien, la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris a interpellé les commanditaires de ce home jacking. Nos confrères révèlent que cette affaire cache un terrible secret. En effet, l'un des deux braqueurs, interpellés il y a deux ans, s'est suicidé en prison en mai 2024. Mais, avant de se donner la mort, le jeune homme de 21 ans a affirmé au juge qu'il n'était qu'un simple exécutant aux ordres d'une bande très violente. Une bande qui ne lui avait réellement pas laissé le choix au moment d'attaquer Gianluigi Donnarumma. Tout cela car il devait de l'argent aux deux donneurs d'ordre.
Nos confrères précisent que ces donneurs d'ordre auraient même torturé les deux braqueurs en leur reprochant d'avoir conservé une partie du butin. Et surtout en exigeant qu'ils se taisent s'ils se faisaient prendre. Mais même en prison, le garçon a fait l'objet de menaces et même de sévices. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, alors que son avocat faisait tout pour qu'il soit changé de prison. Le Parisien ajoute qu'un juge d’instruction en charge du dossier Donnarumma a fait un signalement en vue de l’ouverture d’une enquête distincte sur cet aspect du dossier.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_224183_0120 (1)
OL

OL : John Textor s'incline et laisse Lyon à Michele Kang

ICONSPORT_280052_0009
Foot Mondial

Coupe Arabe : Le Maroc qualifié pour la finale

ICONSPORT_266745_0601
OM

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

Fil Info

15 déc. , 18:00
OL : John Textor s'incline et laisse Lyon à Michele Kang
15 déc. , 17:33
Coupe Arabe : Le Maroc qualifié pour la finale
15 déc. , 17:30
L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi
15 déc. , 16:30
Chelsea lui refourgue des flops, Strasbourg se fâche
15 déc. , 16:00
The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG
15 déc. , 15:30
OL : Lyon pleure ces deux terribles départs
15 déc. , 15:00
OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier
15 déc. , 14:30
L’ASSE met la pression sur Rudi Garcia

Derniers commentaires

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

Pas notre faute si Bernard tapie a voler et a ete condamner.......

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

Et surtout son passé de sélectionneur et d'entraineur a cette pourriture de lyonnaise !

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

si un entraineur lambda le disait,, je dirais oui il a raison. mais venant de ce pauvre lyonnais à l image de son club hasbeen. ça fait juste rire. lui et son club..... bilan famelique

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

mais bien sur. c est super. vive le sport. gg !

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

mdrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading