Coupe Arabe : Le Maroc qualifié pour la finale

Opposé ce lundi après-midi aux Emirats Arabes Unis en demi-finale de la Coupe Arabe, le Maroc s'est imposé 3 à 0. Les buts marocains ont été marqués par El Berkaoui (28e), El Mahdioui (84e) et Hamdallah (90e+2). En finale, le Maroc affrontera soit l'Arabie saoudite, soit la Jordanie jeudi prochain au Qatar. L'autre demi-finale est également programmée ce lundi à partir de 18h30.