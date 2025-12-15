ICONSPORT_280052_0009

Coupe Arabe : Le Maroc qualifié pour la finale

Foot Mondial15 déc. , 17:33
parClaude Dautel
Opposé ce lundi après-midi aux Emirats Arabes Unis en demi-finale de la Coupe Arabe, le Maroc s'est imposé 3 à 0. Les buts marocains ont été marqués par El Berkaoui (28e), El Mahdioui (84e) et Hamdallah (90e+2). En finale, le Maroc affrontera soit l'Arabie saoudite, soit la Jordanie jeudi prochain au Qatar. L'autre demi-finale est également programmée ce lundi à partir de 18h30.
