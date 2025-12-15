The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

Ce mardi à Doha se tiendra la cérémonie des trophées The Best organisée par la FIFA. Une soirée durant laquelle le Paris Saint-Germain devrait être mis à l’honneur, notamment dans la catégorie du meilleur joueur de l’année où le Français Ousmane Dembélé part encore favori devant Lamine Yamal.

A la veille de sa finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo prévue mercredi, le Paris Saint-Germain aura un premier rendez-vous important au Qatar. C’est aussi à Doha que se déroulera la cérémonie des trophées The Best mardi. Trois mois après France Football et son Ballon d’Or, la FIFA décernera des récompenses dans plusieurs catégories. La plus attendue concerne évidemment le meilleur joueur de l’année.

Le doublé pour Dembélé

Cette fois, les journalistes ne sont pas le seuls à voter. Les sélectionneurs, les capitaines des sélections ainsi que les supporters feront également partie des votants. Il n’empêche que le résultat final ne devrait pas changer selon Mundo Deportivo. D’après nos confrères catalans, c’est encore Ousmane Dembélé qui a de grandes chances de l’emporter. Le Ballon d’Or est annoncé grandissime favori dans cette catégorie même si Lamine Yamal devrait se placer dans la partie haute du classement. Sauf surprise, le Paris Saint-Germain sera mis à l’honneur, et pas seulement grâce à son attaquant.

Chez les entraîneurs, Luis Enrique semble le mieux placé pour s’imposer, lui qui avait déjà remporté le Trophée Cruyff à la cérémonie du Ballon d’Or. Le doublé paraît tout aussi accessible pour Gianluigi Donnarumma. Transféré à Manchester City cet été, le grand artisan du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière devrait être récompensé par l’instance internationale après sa victoire au trophée Yachine. On devrait ensuite le retrouver dans le meilleur onze de l’année aux côtés d’autres champions d’Europe comme Ousmane Dembélé ainsi que le milieu portugais Vitinha.