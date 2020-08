PSG : C'est fait, Paris est champion d'Europe pour Fred Hermel

Dans : PSG.

Après s’être défait du RB Leipzig en demies (3-0), le Paris Saint-Germain va donc retrouver un autre club allemand, à savoir le Bayern Munich, en finale de la Ligue des Champions dimanche.

Pour la première fois depuis 2004, et la défaite de l’AS Monaco de Didier Deschamps face au FC Porto de José Mourinho, un club de Ligue 1 va donc avoir la possibilité de se retrouver sur le toit de l’Europe. Suite à plusieurs bonnes performances, contre Dortmund en huitièmes, l’Atalanta en quarts et Leipzig dans le dernier carré, le PSG peut devenir le deuxième club français à soulever la coupe aux grandes oreilles après l’OM de 1993. Mais pour cela, il faudra venir à bout du Bayern, le meilleur club européen du moment. Inarrêtable depuis le restart post-Covid, le FCB a gagné ses 21 derniers matchs. Autant dire que Paris réaliserait un petit exploit en cas de succès contre Munich. Mais pour Frédéric Hermel, le club francilien a déjà match gagné.

« Paris champion d’Europe (et facilement en plus). Mbappé et Neymar vont entrer dans la défense du Bayern comme dans du beurre demi-sel… De l’arrogance ? Tout le monde sait que je suis un grand fan du PSG… », a lancé le correspondant de RMC en Espagne sur Twitter. Une assurance fondée sur les errances défensives affichées par le Bayern mercredi contre l’OL (3-0). Car si le Bayern a eu chaud face à Memphis Depay ou Toko Ekambi, la donne sera clairement différente avec Mbappé, Neymar et Di Maria en face. Et ça, Hans-Dieter Flick en a bien conscience, au moment où il pense à changer une partie de sa défense...