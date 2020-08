LdC : Lyon tombe avec les honneurs, PSG-Bayern en finale !

Dans : Ligue des Champions, OL.

Demi-finale de la Ligue des champions

Estadio José Alvalade (Lisbonne)

Bayern Munich bat Lyon : 3 à 0

Buts : Gnabry (18e, 33e), Lewandowski (88e) pour Munich

Loin de démériter, Lyon s'est finalement incliné (3-0) face au Bayern Munich. La finale de la Ligue des champions opposera le champion d'Allemagne au PSG dimanche à Lisbonne.

Face à une formation allemande qui avait mis une correction historique au FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais avait clairement décidé de ne pas baisser les yeux à l’entame du match. Et l’OL allait rapidement montrer que cette demi-finale n’était pas jouée d’avance. Après seulement 4 minutes de jeu, Caqueret lançait idéalement Memphis, mais ce dernier perdait son duel avec Neuer. Et le Bayern pouvait s’estimer heureux de ne pas encaisser de but lorsque Toko Ekambi trouvait le poteau sur une frappe du gauche (17e). La formation de Rudi Garcia semblait bien lancée…mais une minute plus tard, Gnabry trompait Lopes d’une superbe frappe qui finissait dans la lucarne (0-1, 18e). Le scénario était cruel pour l’OL, qui commençait à plier et allait rompre une deuxième fois, Gnabry, encore lui, reprenant victorieusement une frappe de Lewandoswki repoussée par Lopes (0-2, 33e).

Après la pause, l’Olympique Lyonnais n’abdiquait pas, loin de là, même si c’est un Lopes bien inspiré face à Perisic (51e) qui permettait à l’OL de rester en vie. Mais encore une fois l’attaque rhodanienne se montrait trop peu efficace, Aouar délivrant un caviar à Toko Ekambi qui butait sur Neuer (58e). La formation tricolore dominait la seconde période, mais sans réellement mettre en danger le portier allemand. Les minutes passaient et Lyon semblait de plus en plus dans le dur physiquement, malgré les changements opérés par Garcia. Le Bayern Munich tentait de marquer un troisième but histoire de tuer un maigre suspense, et allait y parvenir par l’inévitable Lewandowski, qui reprenait victorieusement de la tête un coup-franc de Kimmich (0-3, 88e). La messe était dite, et l’Olympique Lyonnais quittait la Ligue des champions avec la tête haute, laissant au Bayern le soin de défier le Paris Saint-Germain dimanche soir en finale à Lisbonne.