PSG-Arsenal ‍: 11.800 euros la place, le PSG fait scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La demande de places pour le match PSG-Arsenal bat des records et fait grimper les prix à la revente. Même le système mis en place par le Paris SG affiche des tarifs démentiels.

Nul ne sait quand le Paris Saint-Germain aura son stade de 90.000 places, s'il l'a un jour, mais il est clair que ce stade aurait été comble pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre les champions de France et Arsenal. La totalité des billets avait été vendue avant même la victoire à Londres, mais depuis une semaine la demande ne faiblit pas et l'offre est réduite. Sur le marché noir, les prix explosent, mais c'est encore pire sur la plateforme de revente officielle du Paris Saint-Germain, connu sous le nom de TicketPlace. Ce dispositif, vivement critiqué par les supporters du PSG, a pour but de revendre les places sans prendre le risque de tomber sur un faux billet. Sauf que les tarifs pour le match face à Arsenal choquent tout le monde.

Prix délirant et frais énormes, le partenaire du PSG se gave

🚨La Billeterie pour PSG / Arsenal est bien sûr déjà à guichets fermés. Le marché de la seconde main est en train d’attendre des sommets !!! La place la moins chère débute à 435 euros. À suivre #PSGARS #UCL pic.twitter.com/PGOL1i3xAH — La Source Parisienne (@lasource75006) April 30, 2025

A 48 heures de la rencontre face aux Gunners, on pouvait trouver un vrai ticket officiellement validé par le PSG pour un coût total de 11.800 euros. Car en plus des 10.000 euros du billet, il faut ajouter les 1.500 euros de frais de réservation, et 300 euros de TVA. Même si cette place est idéalement située en plein centre et en bas de tribune, on atteint là des records qui ne peuvent pas réellement se justifier. De quoi faire bondir les supporters parisiens qui sont dans l'incapacité de s'abonner et ne peuvent pas accéder à cette revente organisée par le Paris Saint-Germain et dont les prix sont inabordables. Cependant, certains ont une petite astuce qui pourrait permettre aux plus patients d'entre eux, qui habitent près du Parc des Princes, d'aller voir le match contre Arsenal moins délirant. Pour cela, il suffit juste de miser sur la peur des revendeurs.

PSG-Arsenal, il propose une solution

Membre du collectif Paris United, Nicolas Puiravau explique qu'il faut attendre le dernier moment pour acheter sa place sur TicketPlace, car les prix baissent très rapidement à l'approche du coup d'envoi et qu'ils sont disponibles aussitôt. « Quand on vous dit d’attendre le dernier moment pour acheter vos places au Parc sur TicketPlace. Une fois que tous les escrocs ont trouvé leurs pigeons, il reste toujours les désespérés qui flippent de perdre leur mise. Ces places étaient proposées 500€ pièce à 14h. À 20h45, il vous offre une bière pour les prendre », fait remarquer l'ancien journaliste, qui montre que ces tickets à 500 euros étaient disponibles à 150 euros.